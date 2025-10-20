본문 바로가기
Dim영역
사회
여성포럼
지식포켓
AK라디오

지역

GTX-A 동탄~평택지제역 연장, 중앙투자심사 통과

정두환기자

입력2025.10.20 19:44

시계아이콘00분 32초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

수도권 광역급행철도(GTX) 노선의 평택 연장 사업에 청신호가 켜졌다.


평택시는 'GTX-A 평택 연장사업'이 행정안전부 중앙투자심사를 조건부로 통과했다고 20일 밝혔다.

서울 수서~화성 동탄을 오가는 GTX-A 열차. GTX-A 노선을 동탄역에서 평택지제역까지 연장하는 사업이 행정안전부의 중앙투자심사를 조건부로 통과함에 따라 사업에 속도가 붙을 전망이다. 아사아경제DB

서울 수서~화성 동탄을 오가는 GTX-A 열차. GTX-A 노선을 동탄역에서 평택지제역까지 연장하는 사업이 행정안전부의 중앙투자심사를 조건부로 통과함에 따라 사업에 속도가 붙을 전망이다. 아사아경제DB

AD
원본보기 아이콘

이 사업은 GTX-A 노선을 동탄역에서 평택지제역간 20.9㎞ 연장하는 것이다. 사업에는 2637억 원이 투입될 예정이다. 사업이 완료되면 평택지제역에서 서울 강남권까지 30분 이내 접근할 수 있게 된다.

평택시는 2023년 국토교통부에 이 사업을 건의했으며, 지난해 국가철도공단의 타당성 검증과 올해 한국지방행정연구원의 타당성 조사를 잇따라 통과했다. 이후 시는 지난 7월 중앙투자심사를 의뢰했으며, 이번에 조건부 통과했다.


심사에서는 ▲재원조달계획에 따른 사업 추진 ▲국비 확보 등 추가 재원 확보 방안 마련 ▲실시설계 완료 후 2단계 심사 진행 등의 조건이 제시됐다.


시는 심사 통과를 계기로 기본 및 실시설계 예산 확보, 관계기관 협의 강화, 후속 행정절차의 신속한 추진 등 후속 절차를 적극적으로 추진할 방침이다.

정장선 평택시장은 "GTX-A 연장은 시민의 교통 편의성 향상뿐 아니라 평택의 도시경쟁력 강화에도 큰 도움이 될 것"이라며 "사업이 차질 없이 추진될 수 있도록 향후 절차와 사업 추진에 만전을 기하겠다"고 말했다.





정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"종량제 봉투에 볼펜 버리면 80만원?"… 과태료 폭탄 맞는다 난리나자 정부 결국 "종량제 봉투에 볼펜 버리면 80만원?"… 과태료 폭... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"한 덩이마다 보물이 숨어 있다" 외신이 극찬한 한국 '계란빵'

가을야구 티켓, 암표상 1명이 6700만원어치 싹쓸이

"보석 같은 눈 진짜였다" 유리 대신 '이것' 넣은 美 남성

"오렌지색 좋아 샀는데 핑크색 됐어" 아이폰17 프로 변색 논란

"종량제 봉투에 볼펜 버리면 80만원?"…과태료 폭탄 맞는다 난리나자 정부 결국

인천공항 3시간 걸리는데…이스탄불 '패스트트랙' 단 5분이면 끝

대전 초등생 살해 명재완, 1심서 무기징역

새로운 이슈 보기