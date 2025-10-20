본문 바로가기
Dim영역
전국
여성포럼
지식포켓
AK라디오

호남

거양이앤씨, '광양 1호' 나눔명문기업 가입

호남취재본부 민찬기기자

입력2025.10.20 17:35

시계아이콘00분 31초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄
㈜거양이앤씨가 20일 광양 1호 나눔명문기업에 가입했다. 전남사회복지공동모금회 제공

㈜거양이앤씨가 20일 광양 1호 나눔명문기업에 가입했다. 전남사회복지공동모금회 제공

AD
원본보기 아이콘

전남사회복지공동모금회(이하 전남 사랑의열매)는 ㈜거양이앤씨가 나눔명문기업에 가입했다고 20일 밝혔다.


이날 광양시청 시장실에서 진행된 가입식은 ㈜거양이앤씨 우광일 대표이사와 전남 사랑의열매 허영호 회장, 광양시청 정인화 시장, 전남 사랑의열매 김동극 사무처장을 비롯한 직원 관계자가 참여했다.

㈜거양이앤씨 우광일 대표이사는 지난 2020년 광양시 2호 아너 소사이어티로 가입하고, 지난해 2월 ㈔전남 척수장애인협회 광양시지회에 Dream 리프트 승합차 4,700만원을 지정 기탁하는 등 돌봄 이웃을 위한 꾸준한 기부를 이어오며 지역사회 나눔 문화 확산에 앞장섰다.


또 올해도 전남 사랑의열매와 지속적인 기부를 이어오다 나눔명문기업에 광양 1호로 가입함으로써 기업 차원에서도 사회적 책임을 더욱 확고히 다지는 계기를 마련했다.


우광일 ㈜거양이앤씨 대표이사는 "기업이 존재하는 이유는 지역사회와 함께 성장하기 위함이라고 생각한다"며 "앞으로도 지역과 상생하는 기업으로서 사회공헌 활동을 꾸준히 이어가겠다"고 말했다.

허영호 전남사랑의열매 회장은 "거양이앤씨 나눔명문기업 가입은 전남 기업문화가 단순한 경제적 성장에 머무르지 않고, 사회적 가치를 중심으로 발전하고 있음을 보여준다"며 "오늘 이 자리가 기업과 지역이 함께 성장하는 아름다운 출발점이 되길 바란다"고 말했다.





호남취재본부 민찬기 기자 coldair@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

비트코인 정확한 예측 유명한데 코인개미 어쩌나…"35% 이상 떨어진다" 최악 전망 비트코인 정확한 예측 유명한데 코인개미 어쩌나…... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"한 덩이마다 보물이 숨어 있다" 외신이 극찬한 한국 '계란빵'

가을야구 티켓, 암표상 1명이 6700만원어치 싹쓸이

"보석 같은 눈 진짜였다" 유리 대신 '이것' 넣은 美 남성

"오렌지색 좋아 샀는데 핑크색 됐어" 아이폰17 프로 변색 논란

"종량제 봉투에 볼펜 버리면 80만원?"…과태료 폭탄 맞는다 난리나자 정부 결국

인천공항 3시간 걸리는데…이스탄불 '패스트트랙' 단 5분이면 끝

대전 초등생 살해 명재완, 1심서 무기징역

새로운 이슈 보기