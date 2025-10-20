본문 바로가기
정철원 담양군수, 남도미식박람회 성공 '릴레이 응원'

호남취재본부 강성수기자

입력2025.10.20 15:52

언론사 홈 구독
"미식 관광지 홍보…지역 상생 협력"

정철원 담양군수가 20일 '2025 남도국제미식산업박람회' 성공을 기원하는 '릴레이 응원 챌린지'에 참여했다. 담양군 제공

정철원 담양군수가 20일 '2025 남도국제미식산업박람회' 성공을 기원하는 '릴레이 응원 챌린지'에 참여했다. 담양군 제공

정철원 전남 담양군수가 20일 '2025 남도국제미식산업박람회' 성공을 기원하는 '릴레이 응원 챌린지'에 동참했다.


정 군수는 이날 박람회에 대한 전국적 관심과 참여를 유도하고 성공적 개최를 기원하는 마음을 담아 이번 응원 릴레이에 함께했으며, 다음 주자로 김한종 장성군수를 지목했다.

군은 이번 박람회에서 ▲남도 대표 맛집 9개소 ▲K-FOOD 산업관 4개소 ▲미식로드 3개소에 참여하며, 미식문화관 내 홍보관을 통해 전통음식 현대화와 특산품 기반 음식문화 홍보에 나서 미식 관광지로서의 입지를 강화할 계획이다. 또 주말과 연휴 기간에는 담양 대표 먹거리 시식 행사를 열어 관람객들에게 지역의 다양한 맛과 매력을 선보이고 있다.


정 군수는 "이번 박람회는 남도의 다채로운 식문화를 국내외에 알리고, 미식 관광지로서 담양의 매력을 널리 홍보할 중요한 기회다"며 "담양군도 박람회가 성공적으로 마무리될 수 있도록 적극 동참하고, 지역 상생을 위한 협력에 최선을 다하겠다"고 강조했다.




호남취재본부 강성수 기자 soostar@asiae.co.kr
