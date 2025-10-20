외교장관 "캄보디아서 10여명 체포·2명 구출…조기경보체계 가동"

영사업무 실무인력 40명 확충 협의中

캄보디아 대사관, 24H 가동체제로

고위관계자 "ODA 축소? 국격에 안 맞아"

"軍작전? 해당국 주권에 심각한 문제"

한국인 대상 취업사기 및 납치·감금 사건이 이어지는 캄보디아에서 우리 국민 10여명이 체포되고 2명이 구출된 것으로 나타났다. 외교부는 이번 사건을 계기로 재외국민 안전을 위해 동남아시아 지역과 관련한 영사인력을 확충하고, 조기경보체계를 운영키로 했다.

조현 외교부 장관은 20일 오후 서울 종로구 정부서울청사에서 기자들과 만나 "캄보디아 당국이 현재까지 (한국인 온라인 스캠 혐의자) 10여명을 추가로 체포했고, (별도로 한국인) 2명을 구출했다"면서 이같이 밝혔다.

외교부에 따르면 캄보디아 경찰은 지난 16일 단속을 실시해 한국인 온라인 스캠 혐의자 10여명을 체포했다. 이와 별도로 캄보디아 경찰은 감금돼 있던 한국인 2명을 구출했다. 구출된 2명은 이르면 이번 주 중 귀국할 예정인 것으로 알려졌다.

이번에 체포 또는 구출된 인원 중 일부는 앞서 외교부가 지난 8월까지 안전 여부가 확인되지 않았다고 밝힌 80여명 중 일부인 것으로 전해졌다. 외교부 관계자는 "구출된 2명은 우리(외교부) 통계에 포함된 분들로, 감금됐단 신고를 받고 구출한 것"이라며 "한국인 온라인 스캠 혐의자 10여명 중 1명은 (앞서) 감금 신고를 한 것으로 확인됐다"고 설명했다.

외교부는 또 차제에 재외국민 안전을 위해 영사업무를 담당하는 실무인력을 확대하고, 동남아시아 지역에 대한 조기경보체계를 확대해 가동키로 했다. 조 장관은 "행정안전부와 협의를 거쳐 영사업무를 담당하는 실무인력을 40명가량 확보해 캄보디아를 비롯한 동남아시아 지역 등에 대폭 확충할 계획"이라면서 "아울러 관계부처와 함께 캄보디아뿐 아니라 동남아시아 전 지역으로 조기경보체계를 확대해 가동하겠다"고 했다.

외교부 당국자에 따르면 외교부는 우선 업무량이 폭증하고 있는 캄보디아 대사관의 인력소요를 고려해 본부 영사국 직원 3명을 현지에 급파했고, 추가로 다른 해외 공관에서 인력을 파견하는 방안을 검토하고 있는 것으로 전해졌다. 앞서선 캄보디아 대사가 공석임을 고려해 박일 전 주레바논대사를 현지에 파견한 바 있다.

이어 외교부는 이후 중기적으론 행안부와의 협의를 거쳐 영사 인력 40여명을 확보해 관련 인력을 늘린다는 계획이다. 외교부 당국자는 "해당 인력이 본부, 해외공관 어디에 파견될지는 향후 정원을 확보한 후 결정하게 될 것"이라고 설명했다.

또 조 장관이 언급한 동남아 지역 조기경보체계 가동과 관련해서 이 당국자는 "해외안전상황실, 영사콜센터 등 기존 시스템 중 개선할 점을 들여다보고 이를 조기경보체계로 만들어 가겠다는 것"이라고 부연했다.

외교부는 아울러 당분간 캄보디아 대사관을 24시간 체제로 운영키로 했다. 업무시간 이후 재외국민과 대사관 직원관 소통이 원활하지 않다는 점을 고려해 대비책을 마련한 것이다. 외교부 관계자는 "대사관 (현지) 경비 요원에게 24시간 어떤 신고가 있더라도 놓치지 않도록 재교육했고, 대사관 입구에도 영사 연락처를 남겨 실시간 소통이 이뤄지도록 했다"면서 "또 (피해자가) 대사관에 들어오기 어려울 수 있는 상황을 고려해 대사관 앞 게스트하우스를 임대해 영사가 그곳에서 민원인을 만나도록 조치했다"고 전했다.

한편 이날 외교부 고위관계자는 이번 사태를 계기로 캄보디아에 대한 공적개발원조(ODA)를 축소해야 한다는 일각의 주장에 선을 그었다. 이 고위관계자는 "이번 사건을 ODA와 직접 연결하는 것은 국격에 맞지 않는 일"이라면서도 "다만 ODA는 양국 협의로 분야를 결정하는데, 이를 캄보디아 경찰의 능력을 배양하는 계기로 활용하는 방안에 대해서는 검토 중"이라고 전했다.

외교부 고위관계자는 또 정치권 일각에서 캄보디아 납치·감금 피해자 구출을 위한 군사적 작전을 거론하고 있는데 대해서도 "군사적 조치는 (해당국) 주권에 심각한 문제가 될 수 있는 만큼 우리 스스로 그런 일이 없도록 조심해야 한다"고 강조했다.

이 관계자는 "곧 아세안(ASEAN)+3 정상회의가 개최되는데 아세안은 우리에게 중요한 나라들로 우리가 외교의 무대를 확장해야 할 곳 들"이라면서 "우리의 새로운 시장이자 협력파트너인 만큼 잠시 감정적인 대응을 해서 아세안 전체로부터 한국의 이미지를 악화해서는 안 된다고 생각한다"고 덧붙였다.





유제훈 기자 kalamal@asiae.co.kr



