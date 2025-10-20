본문 바로가기
Dim영역
증권
여성포럼
지식포켓
AK라디오

시황

장중 3800 돌파한 코스피…사상 최고치 또 경신

이민우기자

입력2025.10.20 14:24

수정2025.10.20 14:40

시계아이콘00분 34초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

장중 3803.86 기록
코스닥도 1.7% 상승

코스피가 장중 3800을 돌파하며 사상 최고치를 다시 경신했다.


20일 오후 2시10분 기준 코스피는 전날 대비 1.39% 오른 3800.96을 기록했다. 오후 12시18분께 3803.86을 기록하며 사상 최고치 기록을 새로 썼다. 이날 전장보다 0.71% 상승한 3775.40으로 출발한 뒤 음전했지만 이내 반등하며 상승세를 이어가고 있다.

장중 기준 지난 16일 3700선을 처음 넘어선 지 불과 2거래일 만에 3800선도 뚫었다.


오전 중 순매수를 보이던 외국인은 매도세로 전환했다. 총 3462억원을 순매도했다. 개인도 462억원 순매도하면서 차익실현에 나서는 모습이다. 기관투자가만 3545억원 순매수하고 있다.


코스닥지수도 오름세다. 같은 시간 전날 대비 1.74% 오른 874.47을 나타냈다. 외국인과 기관의 양 매수로 개장 이후 꾸준히 상승세를 보였다. 이들은 각각 948억원, 591억원어치를 순매수했다. 개인은 1416억원을 순매도했다.

서상영 미래에셋증권 연구원은 "도널드 트럼프 미국 대통령이 주말에 중국에 대해 최소한 이전처럼 대두를 구매하기를 바란다고 언급하고, 중국은 관련 협상에 대해 긍정적으로 생각할 것이라고 주장하면서 한국 증시가 반등에 성공했다"며 "특히 중국이 미국을 위해 뭔가를 한다면 관세를 낮출 수 있다고 언급하는 등 미·중 갈등에 대해 한발 물러선 모습이 긍정적으로 작용했다"고 설명했다.

코스피 지수가 전 거래일 대비 26.51포인트 상승한 3775.40에 개장한 20일 서울 중구 하나은행 딜링룸에서 딜러들이 업무를 보고 있다. 2025.10.20 강진형 기자

코스피 지수가 전 거래일 대비 26.51포인트 상승한 3775.40에 개장한 20일 서울 중구 하나은행 딜링룸에서 딜러들이 업무를 보고 있다. 2025.10.20 강진형 기자

AD
원본보기 아이콘




이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

한국선 작은 사고에도 '올스톱'인데…"이게 다 배움이지" 눈부신 전진중인 우한 [규제없는도시, 메가샌드박스]③ 한국선 작은 사고에도 '올스톱'인데…"이게 다 배... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"한 덩이마다 보물이 숨어 있다" 외신이 극찬한 한국 '계란빵'

가을야구 티켓, 암표상 1명이 6700만원어치 싹쓸이

"오렌지색 좋아 샀는데 핑크색 됐어" 아이폰17 프로 변색 논란

"돈 모아 집값 안정되면 집 사라" 이상경 국토차관 발언 '입길'

"너무 과도해" 기프티콘에 또 운다…카톡에 주는 수수료까지 세금 매겨

2년 만에 5대→400대 '완전 무인' 자율주행…우한이 보여준 중국식 속도

①10월은 동결…11월 인하 66.7% vs "인하 끝났다"

새로운 이슈 보기