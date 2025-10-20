본문 바로가기
[포토] 경찰청 방문한 캄보디아 경찰

강진형기자

입력2025.10.20 14:20

[포토] 경찰청 방문한 캄보디아 경찰
치아 삐어우 캄보디아 경찰청 차장이 20일 서울 서대문구 경찰청에서 유재성 경찰청장 직무대행을 만나 한국인 대상 스캠(온라인 사기) 범죄 대응과 협력 방안 등을 논의하기 위해 면담장으로 이동하고 있다.





<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

