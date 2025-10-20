사과향 가득한 청송의 가을… 제19회 청송사과축제 준비 박차

청송의 가을은 사과향으로 물든다.

윤경희 청송군수는 오는 10월 29일부터 11월 2일까지 청송읍 용전천 일원에서 열리는 '제19회 청송사과축제'를 앞두고, 20일 오전 축제 준비 상황을 점검하고 현장에서 확대 간부회의를 주재했다.

회의에 앞서 윤 군수는 방문객 편의시설, 체험시설, 주차장, 안전관리 상태 등 축제 전반의 준비 현황을 직접 살피며 세밀히 점검했다.

이어 열린 간부회의에서 윤 군수는 "청송사과축제는 우리 군의 대표이자 가장 규모가 큰 행사인 만큼, 모든 공직자가 역량을 집중해 주길 바란다"며 "특히 단 한 건의 안전사고도 발생하지 않도록 철저히 대비하고 점검해야 한다"라고 강조했다.





