담양군, 영산강 문화공원서 '인구 늘리기' 캠페인

호남취재본부 강성수기자

입력2025.10.20 11:52

정착 유도·인구 유입 맞춤형 정책 홍보

담양군은 지난 19일 영산강 문화공원 일대에서 '인구 늘리기 캠페인'을 추진했다. 담양군 제공

담양군은 지난 19일 영산강 문화공원 일대에서 '인구 늘리기 캠페인'을 추진했다. 담양군 제공

전남 담양군(군수 정철원)은 지난 19일 영산강 문화공원 일대에서 '인구 늘리기 캠페인'을 추진했다고 20일 밝혔다. 이번 캠페인은 지역 정착을 유도하고 인구 유입을 촉진하기 위한 다양한 정책을 홍보하는 데 초점을 맞췄다.


캠페인은 담양군 풀뿌리공동체지원센터가 주관한 '소소한 공생, 어울림장터' 행사와 연계해 진행됐다. 군은 행사장을 찾은 지역 주민과 관광객을 대상으로 주요 인구·청년 정책을 소개하고, 담양으로 주소 이전 시 제공되는 다양한 혜택 등을 집중 홍보했다.

군은 지역 정착을 지원하기 위해 ▲전입세대 곳간꾸러미 지원 ▲청년문화복지카드 발급 ▲청년부부 결혼축하금 지급 ▲보금자리 지원 ▲출생기본수당 지급 등 각종 정책을 시행하고 있다.


군 관계자는 "공공임대주택 건립, 양질의 일자리 창출을 기반으로 정주 인구가 늘어날 수 있도록 다각적인 정책 발굴과 홍보에 최선을 다하겠다"고 말했다.




호남취재본부 강성수 기자 soostar@asiae.co.kr
