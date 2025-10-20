가평군, 한국노총 행사 유치…"지역경제 큰 활력”

화학연맹 체육행사에 전국 대표자 600여명 3일간 숙식

경기 가평군이 '한국노총 화학연맹 대표자 체육대회'를 유치해 지역경제 활성화에 큰 도움이 될 것으로 기대된다.

지난해 시흥시에서 열린 한국노총 화학연맹 체육행사 모습. 가평군 제공

이번 대회는 오는 22일부터 24일까지 3일간 가평종합운동장에서 열린다. 전국 각지에서 약 600명이 가평을 방문해 숙박·음식·관광 등 지역상권 전반에 활기를 불어넣을 전망이다.

이번 행사는 가평군공무원노동조합이 중심이 돼 유치한 것으로, 가평을 전국 단위 단체행사 개최지로 부상시키는 효과가 기대된다.

서태원 가평군수도 최근 "이번 한국노총 화학연맹 체육행사는 지역 상권 활성화에 크게 기여할 것으로 기대된다"며 "대회 기간 동안 원활한 행사 운영과 방문객 편의를 위해 부서별로 협업체계 가동에 적극 나서달라"고 군수 지시사항을 통해 당부했다.

이에 따라 소상공인지원과는 관내 상가의 영업시간 연장을 요청해 방문객 소비를 확대하고, 문화체육과는 주최 측과 협의해 버스킹 공연 등 다채로운 문화 프로그램을 선보일 예정이다. 또한 가평군은 가평을 행사 개최지로 선택한 화학연맹에 감사의 뜻을 전하기 위해 감사패 수여를 검토 중이며, 이번 행사를 계기로 향후 공공기관과 기업 및 단체의 워크숍과 체육대회 유치에 더욱 박차를 가할 계획이다.

노기영 가평군공무원노조 위원장은 "이번 한국노총의 체육행사는 가평을 전국에 알리고 지역경제를 살리는 뜻깊은 계기가 될 것"이라며 "군민 모두가 방문객을 따뜻하게 맞이해 가평의 매력을 널리 전할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.

한편, 가평군은 지난 8월 말 행정안전부와의 자매결연에 이어 정부와 공공기관, 기업 등과의 자매결연을 적극 추진하며 지역경제 활성화에 나서고 있다. 군은 타지역 기관단체들과의 능동적인 교류로 실질적인 소비 촉진 효과를 창출해 지역경제에 활력을 불어넣는다는 방침이다.





가평=이종구 기자



