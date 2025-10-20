피처링, ‘2025 인플루언서 마케팅 성공 사례 리포트’ 발간

다양한 산업군별 인플루언서 마케팅 캠페인 성과 취합

사회관계망서비스(SNS) 데이터 분석 기업 피처링은 국내 인플루언서 마케팅 최신 동향과 주요 인사이트를 담은 '2025 인플루언서 마케팅 성공 사례 리포트'를 발간했다고 20일 밝혔다.

이번 리포트는 패션, 식품, 전자기기 등 다양한 산업군의 실제 피처링 고객 사례를 바탕으로 자사 솔루션의 데이터 활용 범위 확대와 효율적인 캠페인 기획을 지원하기 위해 제작됐다.

피처링은 아시아 최대 규모 자체 소셜 데이터 엔진 '피처링 AI' 기반으로 운영되는 올인원 인플루언서 마케팅 솔루션 '피처링'과 기업 맞춤형 소셜데이터 분석 플랫폼 '피처링 엔터프라이즈'를 1만6000여 개 기업에 제공하고 있다.

대표적인 성과로 피처링은 CJ제일제당이 금액 대비 광고 효율이 높은 마이크로 인플루언서를 발굴할 수 있도록 지원했다. 이를 통해 자체 선별된 인플루언서로 광고 콘텐츠 제작비를 절감하고 광고 매체 집행 예산을 확대해 캠페인 성과를 극대화했다. 그 결과 월평균 159개 이상의 콘텐츠를 발행하며 누적 3384만 회 이상의 콘텐츠 조회 수를 추가 확보했다.

이 외에도 피처링이 SNS 활동성 및 영향도 지표를 분석, 팬과의 소통이 활발한 인플루언서를 발굴해 카카오쇼핑라이브의 제품 판매 확대를 지원한 사례, 글로벌 운송 플랫폼 우버와 우수한 팔로워 성장세를 지닌 반려동물 채널과의 협업으로 조회 수 1000만을 돌파한 사례 등이 있다.

장지훈 피처링 대표는 "이번 리포트는 산업별 마케팅 트렌드를 선도해온 주요 기업들이 다년간 쌓은 캠페인 경험과 노하우를 공유할 수 있도록 구성됐다"라며, "앞으로도 명확한 소셜 분석 데이터를 바탕으로 실질적인 성장을 지원하는 비즈니스 파트너로서 역할을 더욱 강화해 나가겠다"고 말했다.





