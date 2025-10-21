미·중 갈등 속 부각되는 조선 경쟁력…국내 조선주 반등 기대감 확산

미·중 갈등이 격화되는 가운데, 일부 전문가들은 국내 조선업이 오히려 수혜를 입을 가능성이 있다고 진단하고 있다. 최근 미 행정부의 보호무역 강화와 중국의 맞대응이 이어지면서 글로벌 조선·해운 시장이 양분되는 흐름이 뚜렷해졌기 때문이다.

업계에 따르면 한국 조선사는 기술 경쟁력과 대체 공급망 측면에서 미국과의 협력 확대가 가능하다는 평가를 받고 있다. 미·중 간 해상 분쟁이 심화될수록 한국 조선업체가 전략적 파트너로 부상할 가능성이 높아지는 만큼, 단기 조정 이후에는 오히려 국내 조선주 중심의 반등세가 재개될 것이란 전망도 나온다.

