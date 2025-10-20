교보증권, 창립 76주년 김장 나눔 캠페인 실시

교보증권은 온라인 기부 플랫폼 네이버 해피빈과 함께 '김장 나눔 캠페인'을 진행한다고 20일 밝혔다.

이번 캠페인은 '함께 담그는 김장 이야기'를 주제로, 균형 잡힌 식사가 필요한 아동·청소년의 건강한 성장을 지원하기 위해 마련됐다. 캠페인은 오는 11월 17일까지 해피빈 '굿액션' 페이지를 통해 누구나 참여할 수 있다. 참여자가 응원 메시지를 남기면 댓글 3건당 김장김치 1포기가 적립되며 누적된 수량만큼 임직원이 직접 김장 봉사에 참여한다.

완성된 김치는 사단법인 '해피피플'을 통해 영등포 지역아동센터합회, 상록보육원, 행복한집 등 28개 복지 기관에 전달될 예정이다.

이번 활동은 창립 76주년을 기념해 진행되는 한 달간의 전사 릴레이 봉사활동의 일환이다. 김장 나눔을 비롯해 '해피 쿠킹', '따뜻한 밥상', '사랑의 헌혈' 등 다양한 프로그램이 이어진다. 부산·광주·대전 등 전국 주요 지점에서도 ▲소방관 간식 꾸러미 제작 ▲복지시설 환경 미화 ▲무료 급식 등 지역사회 맞춤형 봉사활동을 전개할 계획이다.

교보증권 관계자는 "창립의 의미를 임직원과 함께 되새기며 우리 사회의 지속 가능한 변화를 만들고자 이번 캠페인을 준비했다"며 "따뜻한 마음이 이어져 더 많은 이웃에게 희망의 온기가 전해지길 바란다"고 말했다.





송화정 기자 pancake@asiae.co.kr



