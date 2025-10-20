KODEX 100조 시대 첫 상품, 코리아소버린AI 상장

삼성자산운용, KODEX 코리아소버린AI 신규 ETF 상장 기자간담회

박명제 ETF부문장 "국내 자본시장 성장 기여할 것"

임태혁 ETF운용본부장 "새로운 100조 도약 위한 첫걸음"

국내 상장지수펀드(ETF) 업계 최초로 순자산 100조원을 달성한 삼성자산운용이 200조원을 향한 여정의 첫걸음으로 'KODEX 코리아소버린AI' ETF를 새롭게 내놓는다. 정부 주도 대규모 AI 프로젝트인 '소버린 AI' 참여 기업에 집중 투자하는 상품으로 21일 상장한다.

삼성자산운용은 20일 서울 소공동 웨스틴조선호텔에서 'KODEX 코리아소버린AI' ETF의 상장을 기념해 기자간담회를 개최했다.

간담회에서 삼성자산운용은 지난 23년간 국내 ETF 시장을 선도하며 'Kodex ETF'가 순자산 100조 규모로 성장한 성과를 돌아보고, 앞으로 국내 ETF 시장을 이끌어가기 위한 혁신적 상품으로서 KODEX 코리아소버린AI를 제시했다. 삼성자산운용 박명제 ETF부문장, 임태혁 ETF운용본부장 등이 발언에 나섰다.

◆다음 100조 도약 위한 첫걸음 '코리아소버린AI'

박명제 ETF부문장(부사장)은 Kodex ETF 100조원 달성을 기념해 업계 선도 운용사로서의 포부를 밝히며 이날 간담회를 시작했다. 박 부문장은 "KODEX를 믿고 투자해주신 고객 덕분에 2002년 국내 최초의 ETF인 KODEX 200을 내놓은 이후 23년 만에 업계 최초로 순자산 100조원을 달성했다"며 "삼성자산운용은 업계 1위 운용사로서 이번 순자산 100조 달성을 발판 삼아 앞으로도 혁신적인 투자 상품들로 대한민국 자본시장의 성장에 기여하고자 한다"고 말했다.

임태혁 ETF운용본부장은 "삼성자산운용은 새로운 100조원을 향한 첫걸음으로 KODEX 코리아소버린AI를 상장한다"며 "다음 주도주는 기술혁신을 통해 주당순이익(EPS)을 늘리는 기업이 될 것"이라고 설명했다. 이어 "코리아소버린AI는 '코스피 5000 시대'를 향한 새로운 주도주가 될 것"이라고 기대했다.

◆AI 국가대표 라인업, AI 밸류체인에 원스톱 투자

'KODEX 코리아소버린AI'는 대한민국 정부가 주도하는 '소버린 AI' 프로젝트에 참여하는 기업에 집중 투자한다. 이른바 국가대표 AI 밸류체인 기업들에 한번에 투자할 수 있는 ETF다.

소버린 AI는 외부의 AI 인프라나 모델에 의존하지 않고, 국가 주도의 운영 통제가 가능한 AI 인프라 체계를 의미한다. 정부 주도의 소버린 AI 프로젝트를 통해 그래픽처리장치(GPU) 확보, 데이터센터 건설 등 대규모 자금이 필요해 그동안 AI 산업 성장에 걸림돌이 됐던 요소를 대다수 해소할 것으로 기대했다. 소버린 AI에 참여하는 기업들 또한 공공데이터 확보, 국가 클라우드 사업, 인재 지원 등의 정책 수혜로 인해 AI 경쟁력을 더욱 확보할 것으로 전망된다. 한국 맞춤형 AI 산업의 기틀이 마련됐다고 볼 수 있다.

KODEX 코리아소버린AI는 정부의 '독자 AI파운데이션 모델 프로젝트' 컨소시엄에 참여한 상장사를 포함해 AI반도체, 데이터센터, 클라우드, 소프트웨어, 에너지까지 전체 AI 밸류체인으로 투자 범위를 확대했다.

주요 종목으로는 ▲AI 파운데이션 역량을 보유한 AI 핵심기업 네이버 ▲AI 인프라 분야에선 LG CNS ▲AI반도체 분야의 SK하이닉스 ▲AI에너지 분야의 두산에너빌리티 등이 있다. 네이버는 약 22% 이상의 높은 비중으로 집중 투자할 수 있다.

임태혁 본부장은 "국가 주도의 소버린 AI는 이미 시작된 세계적 흐름으로, 코스피 5000 시대를 이끌 핵심 섹터가 될 것으로 기대한다"며 "한국 맞춤형 AI 시장의 성장성에 발 빠르게 투자하려는 투자자들은 KODEX 코리아소버린AI를 통해 새로운 투자 기회를 얻을 수 있을 것"이라고 말했다.





박형수 기자 parkhs@asiae.co.kr



