동작구, 내달 1일 ‘청년 기부 마라톤’ 개최

서울 동작구(구청장 박일하)가 다음 달 1일 한강 노들나루공원 일대에서 청년들이 기획한 ‘동작 청년 기부 마라톤’을 개최한다. 이번 행사는 지역 청년들이 직접 제안한 ‘기부 연계형 참여 캠페인’으로, 공동체 의식 고취와 나눔문화 확산을 목표로 한다.

마라톤은 오전 9시 개회식을 시작으로 개그우먼 김영희와 함께하는 몸풀기 스트레칭(동작송 댄스), 마라톤 경기, 폐회식 순으로 진행된다. 코스는 노들나루공원에서 출발해 대방역과 노량진수산시장을 거쳐 돌아오는 구간으로, 청년과 지역 주민 누구나 5km(1바퀴) 또는 10km(2바퀴)에 참여할 수 있다.

참가비 전액은 기부금으로 전달된다. 폐회식에서는 탤런트 진태현이 함께하는 ‘기부금 전달식’이 열리며, 기부금은 동작복지재단을 통해 지역 청년 복지사업에 활용될 예정이다.

참가비는 1인당 5000원이며, 이달 30일까지 선착순 300명을 모집한다. 참가자에게는 기념 티셔츠와 완주 메달이 제공되며, 추첨을 통해 런닝화와 휘닉스파크평창 숙박권 등 경품도 증정된다. 동작구청 통합예약시스템을 통해 신청할 수 있다. 구는 대회 당일 응급차량과 안전요원을 배치하고 의료소를 운영하는 등 참가자 안전을 최우선으로 할 방침이다.

박일하 동작구청장은 “지역 청년들의 아이디어로 시작된 이번 기부 마라톤은 나눔과 화합의 가치를 실천하는 뜻깊은 행사”라며 “건강도 챙기고, 이웃과 따뜻한 마음을 나누는 시간이 되길 바란다”고 말했다.





