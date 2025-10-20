본문 바로가기
안산시, AI활용 온라인 마케팅 전략 교육생 내달 14일까지 모집

정두환기자

입력2025.10.20 09:42

챗GPT·뤼튼 등 생성형 AI 실습 진행

경기도 안산시는 생성형 인공지능(AI)을 활용한 온라인 마케팅 역량 강화 프로그램인 '시민 파워셀러' 교육생을 다음 달 14일까지 모집한다.

안산시, AI활용 온라인 마케팅 전략 교육생 내달 14일까지 모집
시민의 온라인 비즈니스 역량을 강화하기 위해 마련된 이 교육에서는 AI를 활용한 홍보·콘텐츠 제작 및 마케팅 전략 실무를 직접 배울 수 있다.


교육은 다음달 18일 안산시청 대회의실에서 진행된다. 온라인 마케팅에 관심 있는 시민 누구나 무료로 참여할 수 있다.

교육 내용은 ▲생성형 AI 활용 사례 및 창의적인 콘텐츠 제작 ▲뤼튼 AI 활용 블로그 검색 상위노출 포스팅 실습 ▲VCAT AI 활용 숏클립 홍보 영상 제작 및 편집 ▲AI 활용 스마트플레이스 지도등록 최적화 마케팅 전략 등이다.


모집 인원은 선착순 100명이며, 참가 희망자는 네이버 폼이나 전자우편으로 신청하면 된다. 자세한 내용은 안산시청 누리집에서 공고문을 확인하거나 경기테크노파크로 문의하면 안내받을 수 있다.




정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr
