배우 박진주, 비연예인 연인과 11월 결혼

배우 박진주(36)가 다음 달 결혼한다.

소속사 프레인TPC는 20일 "박진주가 11월 30일 오랜 기간 깊은 신뢰를 쌓아온 분과 인생을 함께하기로 약속했다"고 밝혔다.

예비 배우자는 비연예인으로, 결혼식은 서울 모처에서 양가 가족과 가까운 지인들만 참석한 가운데 비공개로 진행된다.

소속사는 "박진주는 결혼 이후에도 변함없이 배우로서 좋은 모습을 보여드릴 예정"이라며 "새로운 출발을 앞둔 배우에게 따뜻한 축하와 응원을 부탁드린다"고 전했다.

박진주는 2011년 영화 '써니'로 데뷔한 뒤 드라마 '백년의 신부', '모던파머', '질투의 화신', '그 해 우리는', '사이코지만 괜찮아', 영화 '국가부도의 날', '자전차왕 엄복동' 등에 출연하며 필모그래피를 쌓았다. 2022년부터는 MBC 예능 '놀면 뭐하니?'에서 활약했으며, 지난 5월 프로그램에서 하차했다.





이이슬 기자 ssmoly6@asiae.co.kr



