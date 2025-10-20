"결제하면 10% 돌려준다"…파주시, 제1회 파주페이 페스타 개최

파주시, 지역화폐 축제 열어 지역경제 활력

지역화폐와 함께하는 첫 번째 시민 축제

문화공연·동네장터 등 선보여…소비지원금 혜택도

경기 파주시는 오는 25일 운정중앙공원(동패동 1629)에서 지역화폐와 함께하는 '제1회 파주페이 페스타'를 개최한다.

'제1회 파주페이 페스타'는 시민들에게 즐거움을 선사하고, 지역 경제에 활력을 불어넣기 위해 기획된 파주시에서 처음으로 열리는 지역화폐 축제다. 축제는 오전 11시부터 오후 7시까지 진행되며, 방문객들을 위한 다채로운 프로그램이 준비되어 있다.

주요 프로그램으로는 ▲파주페이 가맹점이 참여해 제품을 판매하는 동네 장터(11~18시) ▲파주페이 홍보 및 체험공간(11~18시) ▲김수찬, 홍자, 홍서범, 서향 등 가수가 출연하여 가을밤의 정취를 더하는 문화공연(16~19시) 등이 있으며, 파주페이 결제 촉진을 위해 현장에서 파주페이로 결제 시 10%를 돌려주는 소비지원금 행사도 개최된다.

김경일 파주시장은 "이번 행사가 단순한 소비 촉진 행사를 넘어, 시민과 가맹점이 함께 만들고 즐기는 축제의 장이 되기를 바란다"며 "파주시는 앞으로도 파주페이가 시민 생활의 든든한 버팀목이 될 수 있도록 최선을 다하겠다"고 밝혔다.

파주시는 파주페이 활성화를 위해 부단히 노력하고 있다. 파주페이 이용자에게 상시 10% 할인으로 매월 최대 7만 원, 설, 추석에는 최대 10만원을 지원하고 있으며, 2025년 9월 기준 누적 회원 수는 43만명에 달해 파주시 전체 인구의 약 80%가 파주페이를 사용하고 있다. 시는 향후 사용처와 혜택을 확대해 파주페이 이용을 더욱 활성화할 계획이다.





파주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



