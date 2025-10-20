은평구, 25일 ‘유아숲 가족축제’ 개최

서울 은평구(구청장 김미경)는 오는 25일 서오릉유아숲체험원에서 제12회 유아숲 가족축제를 개최한다.

유아숲체험원은 숲을 교실로 삼아 자연물을 매개로 다양한 체험활동을 진행하는 유아 전용 숲 놀이터다. 이번 축제는 유아와 가족이 함께 자연을 즐기며 몸과 마음을 힐링할 수 있는 특별한 시간으로 마련됐다.

‘몸도 마음도 건강하게 숲 정원에서 놀자!’를 주제로 한 이번 행사는 ▲숲 정원을 여행하는 돌 ▲도토리는 내 친구 ▲거미야 놀자 ▲자연을 품은 에코백 ▲뚝딱뚝딱 목공체험 등 숲과 정원을 주제로 한 다채로운 체험 프로그램이 진행된다.

또한 ▲웰컴 티 제공 ▲매직 버블쇼 ▲동물 모형 포토존 ▲고무신 가족화분 만들기 등 온 가족이 함께 즐길 수 있는 부대행사도 준비됐다. 피구 놀이 등 신체활동 프로그램을 통해 아이들에게 자유롭게 뛰어놀며 소통하는 시간도 제공한다.

참가 대상은 유아를 동반한 가족 200명으로, 서울시 공공서비스 예약 누리집에서 사전 신청이 가능하다. 축제 참가 가족을 대상으로 한 후기 이벤트도 진행되며, 사회관계망서비스(SNS)에 축제 후기를 올리고 인증하면 추첨을 통해 커피 등 모바일 쿠폰이 증정된다.

김미경 은평구청장은 “유아숲 가족축제는 가족 간 사랑과 유대감을 키우는 따뜻한 배움터이자 놀이터”라며 “아이들이 자연 속에서 건강하게 성장할 수 있도록 지속적인 지원을 이어가겠다”고 말했다.





