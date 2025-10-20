'李정부 비판' 전한길, 후지산 앞에서 "중국 식민지 될 것" 1인 시위

해외 교민에 '대한민국 살려달라' 호소

전 한국사 강사 극우 유튜버 전한길씨가 일본에서의 근황을 공개했다. 그는 이재명 정부를 비판하며 자유민주주의 수호를 주장하는 1인 시위를 이어가고 있다.

전한길씨가 일본 후지산 인근에서 정부 규탄 시위를 하는 모습을 공개했다. 전씨 유튜브 AD 원본보기 아이콘

전씨는 지난 17일 자신의 유튜브 채널 전한길뉴스에 '금일 라이브를 대신해 후지산 앞에서 인사드린다'며 영상을 게재했다.

영상에서 전씨는 일본의 상징 후지산을 배경으로 '1905년 을사늑약', '1910년 한일병합'이라 적힌 피켓과 '2025년 친中 이재명', '中 식민지 진행 中'이라 적힌 피켓을 양손에 들고 있다.

전씨는 "역사는 반복된다. 을사늑약, 한일병합조약으로 우리는 길고 긴 35년의 일제 식민지로 전락하는 큰 고통의 역사를 경험했다"며 "그로부터 120년이 지난 2025년 이재명 정권이 친중화돼 가고 있다. 중국의 속방, 중국의 식민지로 전락할 것"이라고 주장했다. 이어 "이재명 정권은 중국 정권의 하수인"이라며 "그렇지 않고서야 어떻게 중국에서 요구하는 대로 그대로 하는가"라고 말했다.



전씨는 "대한민국을 망하게 만들 이재명 정권에 대해 어떻게 해야 할지 여러분이 판단해달라"면서 "앞으로도 전 세계를 돌아다니면서 해외 교민들께 대한민국을 지켜야 된다, '한미동맹을 튼튼히 해야 된다', '자유민주주의를 수호해야 한다'는 외침을 끊임없이 해 나가겠다"고 했다.

지난 16일에도 전씨는 라이브방송을 통해 일본 도쿄 신주쿠 거리에서 1인 시위를 전개했다고 밝혔다. 공개된 사진을 보면 전씨는 '일본 교민 여러분! 대한민국을 살려주십시오!', '이재명=히틀러' 등이 적힌 피켓을 들고 횡단보도 앞에 서 있다.

전씨는 지난 8월 이재명 대통령과 도널드 트럼프 미국 대통령의 한미정상회담에 맞춰 미국 워싱턴DC를 찾기도 했다. 전씨는 신변의 위협을 이유로 "미국 내부에서 망명하는 게 낫지 않겠는가 이런 제안도 받고 있다"고 주장했다.

전씨는 지난 17일 밤에는 호주로 출국한 것으로 알려졌다. 전씨는 18일 유튜브 게시판에 "시드니에서 강연과 함께 오페라하우스 앞 1인 시위도 계속해서 업로드하겠다"며 "한미동맹과 자유민주주의 수호를 위해서 해외 700만 교민들께 대한민국 살려달라고 계속 호소하겠다"고 했다.





윤슬기 기자 seul97@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>