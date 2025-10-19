본문 바로가기
"동민이 하나 됐습니다" … 회원구 회원2동, 제10회 한마음 대축제로 열기

영남취재본부 송종구기자

입력2025.10.19 12:59

경남 창원특례시 마산회원구 회원2동 축제위원회는 19일 회원초등학교에서 약 1500여 명의 주민이 참여한 가운데 '제10회 회원동 한마음 대축제'를 성황리에 열었다.

이날 축제는 회원동 주민들의 화합과 소통을 도모하기 위해 격년제로 열리는 행사로, 세대와 계층을 아우르는 다양한 프로그램이 진행되며 뜨거운 호응을 얻었다.


식전 행사로는 풍물단 공연, 태권도 시범, 숟가락 난타 공연 등이 펼쳐져 흥겨운 분위기를 자아냈으며, 다양한 프로그램이 진행되며 뜨거운 호응을 얻었다.

개회식에서는 박해철 축제위원장의 개회사를 시작으로 윤한홍 국회의원, 제종남 마산회원구청장, 도·시의원 등 내빈이 참석해 자리를 빛냈다. 이어 열린 동민 노래자랑에서는 주민들이 함께 어울리며 뜻깊은 시간을 보냈다.


박해철 축제위원장은 "회원동 주민 모두가 함께 즐길 수 있는 다채로운 프로그램을 준비했다"며 "이번 축제를 계기로 주민 간의 화합과 소통이 더욱 깊어지기를 바란다"고 말했다.


제종남 마산회원구청장은 "행사 준비에 애써주신 모든 분들께 감사드린다"며 "앞으로도 주민 화합과 정주여건 개선으로 살기 좋은 마산회원구로 만들어가겠다"고 전했다.




영남취재본부 송종구 기자 jgsong@asiae.co.kr
