관악구, ‘2025 관악강감찬축제’ 19일까지 열려

낙성대공원 일대, 시민과 함께한 호국의 장

서울 관악구(구청장 박준희)는 고려 명장 강감찬 장군의 호국정신을 기리는 ‘2025 관악강감찬축제’를 17일부터 19일까지 낙성대공원 일대에서 성황리에 개최했다.

2025 관악강감찬축제에서 '고려장터' 부스 운영하는 상인들을 격려하는 박준희 관악구청장(우측). 관악구 제공.

‘시민 강감찬’을 주제로 열린 이번 축제는 역사와 현대 시민 참여가 결합된 행사로, 서울시 유일의 ‘예비 문화관광축제’ 위상을 다시 한번 확인했다.

첫날인 17일에는 낙성대공원 안국사에서 ‘강감찬 장군 추모제향’이 엄숙하게 거행되며 막을 올렸다. ‘리틀강감찬’ 단원들이 함께 참여해 의미를 더했으며, 오후에는 휘호대회와 시낭송회가 열려 전통의 멋을 선보였다. 저녁에는 인디밴드 경연 ‘비더스타’ 우승팀과 초청 밴드의 공연으로 활기찬 시작을 알렸다.

18일에는 주민 참여와 볼거리가 절정을 이뤘다. 관악구 21개 동이 참여한 ‘관악 퍼레이드 21’ 체험 부스와 지역 상권이 함께한 ‘고려장터’가 운영돼 친환경 축제를 실현했다. 귀주대첩 무기를 재해석한 가족형 놀이 콘텐츠 별의별 놀이터, 고려시대 무역도시를 재현한 벽란도 21 부스 등도 큰 호응을 얻었다.

오후에는 트로트 가수 김수찬이 함께한 ‘시민 풍류제’가 열려 주민들이 함께 노래하며 화합을 나눴고, 저녁에는 시민 합창단 100여 명이 참여한 뮤지컬 낙성연희가 무대를 장식했다. 이어 역대 최대 규모의 불꽃놀이가 펼쳐져 관람객들의 환호를 이끌었다.

축제 기간 거리예술 공연 고려난장, 가족형 체험존, 서울대 천문대와 연계한 별 관측 프로그램 낙성대 야별회 등 상설 프로그램이 운영돼 축제를 한층 풍성하게 만들었다.

마지막 날인 19일에는 ‘강감찬 토크쇼·퀴즈쇼’와 방송인 서경석의 고려사 탐구 프로그램이 이어지고, ‘제1회 생성형 AI 콘텐츠 대회’가 열려 디지털 시대에 걸맞은 새로운 형식의 축제를 선보인다.

박준희 관악구청장은 “강감찬 장군의 호국 정신과 주민들의 풍류가 어우러져 모두가 즐기는 축제였다”며 “앞으로도 관악강감찬축제가 대표적인 예비문화관광축제로 명성을 이어가길 바란다”고 말했다.

2025 관악강감찬축제의 피날레로 불꽃놀이가 열리고 있다. 관악구 제공.





김민진 기자 enter@asiae.co.kr



