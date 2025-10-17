"뭐 하는 짓이냐" vs "비아냥·조롱"…법사위 국감 파행

국회 법제사법위원회 국정감사가 17일 원색적 비난이 쏟아지면서 끝내 파행됐다.
국민의힘 의원들이 추미애 위원장의 회의 진행 방식에 대해 항의하고 있다. 연합뉴스
더불어민주당 소속 추미애 법사위원장은 "지속적으로 의사진행을 방해해 왔으므로 태도를 봐 가면서 발언 기회를 드리겠다"며 곽규택 국민의힘 의원의 발언 순서를 뒤로 미뤘다.
국민의힘 의원들이 거세게 항의했다. 곽 의원은 추 위원장을 향해 "뭔 소리냐. 뭐 하는 짓이냐", "어디가 아프신 것 아니냐. 병원 한 번 가보시라"고 비판했다. 이어 곽 의원은 위원장석에 다가가 추 위원장에게 사과를 요구하며 삿대질을 했다.
나경원·송석준·조배숙 국민의힘 의원도 함께 위원장석으로 다가가 항의했다. 나 의원은 "이게(법사위) 추 위원장 사유물인가", "이렇게 멋대로 하는 위원장이 어디 있느냐. 독재다"라고 밝혔다. 송 의원은 "국회의원의 감사권을 박탈했다"고, 조 의원은 "어떻게 (의원) 태도를 봐서 발언권을 주니 안주니 그런 얘길 하느냐"고 말했다.
국정감사는 30여분 후 재개됐으나 국민의힘 의원들은 들어오지 않았다. 추 위원장은 파행 직전 상황의 영상을 재생한 뒤 "오늘 이 회의 방해는 제게 매우 공포스러웠다"고 말했다.
추 위원장은 "비아냥과 조롱 섞인 발언을 지속적으로 들으면서도 제가 반응하면 회의가 깨질 것 같아 며칠간 참아왔다"며 "방금도 '어디서 건방지게'라는 말과 함께 손찌검하는 듯한 태도 내려칠 듯한 위협을 가했다"고 밝혔다.
