호남

화순 고인돌 가을꽃 축제…'문화누리카드'와 함께~

호남취재본부 신동호기자

입력2025.10.17 21:37

축제기간 문화누리카드 가맹점 46개소 운영
차상위계층 등 문화격차 완화…복지 향상 기대

2025 화순 고인돌 가을꽃 축제 안내문. 화순군 제공

전남 화순군은 17일부터 26일까지 10일간 개최되는 '2025 화순 고인돌 가을꽃 축제'에 통합문화이용권(문화누리카드)으로 결제가 가능한 임시 가맹점 46개소를 운영한다고 밝혔다.


문화누리카드는 삶의 질 향상과 문화 격차 완화를 위한 문화 바우처 카드로 기초생활수급자 및 차상위계층에 1인당 연 14만 원을 지원, 문화예술·국내 여행·체육활동 분야 등에서 사용할 수 있다.

평소 문화누리카드로 식음료 결제는 제한되지만, 지역 축제 기간 임시 가맹점으로 등록된 경우는 사용이 가능하다.


이번 축제에서 문화누리카드 가맹점으로 등록된 부스는 총 46개다. 문화누리카드 이용자들은 '문화누리카드 가맹점 안내문'이 부착된 가맹점에서 먹거리, 체험, 특산품 등 다양한 소비가 가능하다. 또 축제 입장료 역시 문화누리카드로 결제가 가능하다.


강삼영 군 문화예술과장은 "이번 화순 고인돌 가을꽃 축제에서 문화누리카드 이용을 통해 더욱 풍성한 축제 체험을 즐기시기를 바란다"고 밝혔다.




호남취재본부 신동호 기자 sdhs6751@asiae.co.kr
