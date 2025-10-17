목포해경, 기상악화 대비 연안 위험예보 '주의보' 발령

오는 18~22일 8개 시·군 대상

기상악화로 인한 해양사고 예방을 위해 목포해경이 위험예보제를 발령했다. 목포해양경찰서 제공 AD 원본보기 아이콘

전남 목포해양경찰서는 지속되는 기상 악화로 인한 해양사고 예방을 위해 오는 18~22일 5일간 연안 안전사고 위험예보제 '주의보'를 발령한다고 17일 밝혔다.

이번 조치는 목포시와 무안·함평·영광·신안·진도·해남·영암군 등 8개 시·군을 대상으로 적용되며, 강풍과 풍랑 등으로 인한 안전사고를 사전에 예방하기 위한 것이다.

'연안사고 위험예보제'는 연안사고 안전관리규정에 따라 기상 악화나 자연재난으로 인한 사고 가능성을 국민에게 알리기 위해 시행되는 제도다. 단계는 관심, 주의보, 경보로 구분되며, 이번 '주의보'는 사고 발생 우려가 높거나 피해 확산이 예상될 때 발령된다.

목포해경은 주의보 기간 동안 항포구·갯바위 등 해안가 저지대와 연안 해역을 중심으로 해·육상 순찰을 강화하고, 지자체 및 파출소 전광판, 안내방송을 통한 홍보·계도 활동을 전개할 계획이다.

목포해경 관계자는 "주의보 기간에는 기상 정보를 수시로 확인하고, 날씨가 악화될 경우 해양활동을 자제해 달라"며 "연안 안전사고 예방에 군민과 관광객 모두의 협조를 부탁드린다"고 당부했다.





호남취재본부 정승현 기자 koei9046@asiae.co.kr



