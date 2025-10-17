부항댐의 가을, 가족의 웃음으로 물들다

김천시가 가을 정취가 완연한 부항댐 산내들 공원에서 오는 11월 1일(토) '제9회 김천 부항댐 전국가족 걷기대회'를 개최한다.

오전 10시 30분 개회식을 시작으로 오후 4시 30분까지 이어지는 이번 행사는 가족이 함께 걷고 즐기는 체험형 건강축제로 기획됐다.

가족과 함께하는 가을 나들이, 제9회 부항댐 걷기대회 포스터 AD 원본보기 아이콘

5km 코스는 무료, 10km 코스는 참가비 1만 원으로 운영되며, 참가자는 홈페이지를 통해 사전 접수하거나 현장에서도 신청할 수 있다.

◆ 가족과 함께하는 '키즈 코스·키즈존'

신설 올해 걷기대회의 가장 큰 변화는 '가족 중심형 프로그램'의 도입이다. 어린 자녀를 둔 참가자를 위해 '키즈 코스'와 '키즈존'이 새롭게 운영된다.

현장에는 에어바운스, 정통놀이, 볼풀장 등 어린이를 위한 체험시설이 마련되며, 오후 1시와 2시 30분에는 버블쇼·벌룬 쇼가 열려 부모와 아이가 함께 즐길 수 있는 소풍형 축제의 장이 펼쳐진다.

◆ 인기 가수 축하공연과 다양한 이벤트

무대에서는 가수 한혜진, 제이린 등이 출연하는 '행복 콘서트'가 진행돼 분위기를 돋운다. 또한 '오삼이 캐릭터 잡기(선착순 100명)', '쓰담쓰담 봉사활동', '걸음 수 그룹 대항전' 등 시민 참여형 이벤트가 준비돼 있어 걷기·체험·공연이 어우러진 입체형 축제로 꾸며진다.

◆ "건강과 추억, 두 마리 토끼 잡는 가을 축제"

손중일 김천시 건강증진과장은 "이번 부항댐 걷기대회는 가족과 함께 걷고 쉬며 추억을 남기는 힐링 축제로, 시민 건강 증진과 지역 공동체 활성화의 의미를 함께 담았다"며 "부항댐의 가을 풍경 속에서 잊지 못할 하루를 보내시길 바란다"고 말했다.

부항댐은 김천의 대표적인 생태 관광지로, 매년 전국 가족 단위 참가자들의 발길이 이어지는 명소다. 올해 대회는 단순한 걷기를 넘어 세대가 함께 웃고 참여하는 '가족 공감형 축제'로 진화하며, 지역의 새로운 가을 브랜드 행사로 자리 잡을 전망이다.





영남취재본부 권병건 기자 gbg@asiae.co.kr



