한미그룹, 창립 52주년 기념 봉사주간 가져…'인간존중-가치창조' 실현

한미그룹 임직원 500여명 참여…지역사회·취약계층 위한 7가지 나눔 활동

한미그룹이 지난달 20일부터 2주간 진행된 '창립 52주년 기념 봉사주간'에 500여명의 임직원이 참여해 지역사회와 취약계층을 위한 봉사 활동을

펼쳤다고 17일 밝혔다.

시각장애 아동을 위해 서울 종로구국립서울맹학교에 전달된 점자도서 및 텐텐맛 멀티비타민.

봉사주간에는 ▲사업장 환경정화 활동 '한미 클린업!' ▲맑은 물, 맑은 마음 '한미 한강지킴이' ▲독거어르신을 위한 '한가위 사랑의 한과 나눔' ▲다문화 가정을 위한 바자회 '물품 기부 캠페인' ▲시각장애 아동을 위한 '점자도서 및 텐텐 나눔' ▲청각장애 어르신을 위한 '사랑의

건강 보따리 나눔' ▲복지사각지대 '달콤한 나눔, BEE-Happy 프로젝트' 등 7가지 나눔 프로그램이 마련됐다.

한미 임직원들은 서울 송파구 한미그룹 본사와 경기 화성시 한미약품 R&D 센터, 평택 바이오플랜트, 송탄사업장, 경기 시흥시 한미정밀화학 등 각 사업장 인근에서 플로깅 캠페인에 참여했다. 봉사활동 참가자들은 팀을 이뤄 거리 곳곳에 버려진 쓰레기를 수거하며 청결한 지역 환경 조성에 힘을 보탰고, 서울 암사생태공원에서는 생태계 교란식물을 제거하며 한강 주변 환경도 함께 정화했다.

한가위 명절 연휴에는 한미 임직원과 가족들이 경기 평택시 팽성읍 행정복지센터를 찾아 직접 만든 한과 120세트를 독거 어르신들에게 전달했다.

다문화가정에 실질적인 도움을 주기 위한 물품 기부 캠페인도 진행됐다. 한미그룹은 사회적 다양성을 존중하는 기업 문화를 실천하며, 2011년부터 경기 안산시 글로벌청소년센터와 협력해 다문화가정 청소년 교육 등을 지원해왔다. 이번 봉사주간에는 임직원들이 생필품 및 식료품 450여 점을 전달했으며, 이 물품들은 다문화가정의 자립과 생활 지원에 활용된다.

한국 최초의 맹학교인 서울 종로구 국립서울맹학교에도 시각장애 아동을 위해 한미 임직원들이 직접 제작한 점자도서 30권과 텐텐맛 멀티비타민 150통을 전달하며 아이들의 학습과 건강을 응원했다.

청각장애 어르신을 위한 나눔 활동에서는 우리나라 최초의 청각장애인복지관인 청음복지관에 한미 임직원들이 직접 준비한 눈과 건강에 도움을 주는 한미 건강기능식품 2종과 균형 잡힌 영양을 챙길 수 있는 한미 케어미로 구성된 건강보따리 100세트를 전달하고, 자원봉사와 청각장애 이해 교육도 함께 진행했다.

쪽방촌 주민들에게는 한미그룹의 'BEE-Happy' 프로젝트를 통해 기업 양봉지에서 생산된 야생화꿀 550통이 전달됐다. 이 프로젝트는 꿀벌 개체 수 감소로 어려움을 겪고 있는 양봉농가 지원을 통해 꿀벌과 식물 생태계를 복원하고, 이를 통해 얻은 '꿀'은 취약계층에 지원하는 '일석삼조' 사회공헌 프로그램이다. 이번에 전달된 꿀은 비영리 창고형 매장 '온기창고'를 통해 쪽방촌 주민들에게 제공된다.

한미그룹 관계자는 "임직원 한 사람, 한 사람의 따뜻한 마음이 모여 지역사회에 온기를 전하는 뜻깊은 창립기념 봉사주간이 됐다"며 "앞으로도 52년 동안 이어온 '인간존중'과 '가치창조' 정신을 계승하고, 생명존중의 가치를 실현하는 지속가능한 나눔 문화를 꾸준히 발전시켜

나가겠다"고 했다.





최태원 기자



아시아경제(www.asiae.co.kr)