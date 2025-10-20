미·중 갈등 속 부각되는 한국 조선 경쟁력…단기 조정 후 반등 기대감

미·중 갈등이 격화되는 가운데, 일부 전문가들은 국내 조선업이 오히려 수혜를 입을 가능성이 있다고 진단하고 있다. 최근 미 행정부의 보호무역 강화와 중국의 맞대응이 이어지면서 글로벌 조선·해운 시장이 양분되는 흐름이 뚜렷해졌기 때문이다.

업계에 따르면 한국 조선사는 기술 경쟁력과 대체 공급망 측면에서 미국과의 협력 확대가 가능하다는 평가를 받고 있다. 미·중 간 해상 분쟁이 심화될수록 한국 조선업체가 전략적 파트너로 부상할 가능성이 높아지는 만큼, 단기 조정 이후에는 오히려 국내 조선주 중심의 반등세가 재개될 것이란 전망도 나온다.

한편, 스탁론에 대한 관심이 날로 높아지고 있다. 모처럼 잡은 투자기회를 놓치지 않으려는 투자자들이 주식매입을 위해 더 많은 자금을 활용할 수 있는 스탁론으로 눈길을 돌리고 있기 때문이다.

여기에 미수/신용 이용 중 주가급락으로 반대매매 위기를 맞이하더라도 추가 담보나 종목 매도 없이 간단히 갈아탄 후 반등 시점을 기다릴 수 있다는 것도 스탁론의 장점 중 하나다.

◆ 올뉴스탁론, 연 4%대 최저금리 상품에 DSR 미적용 상품까지!

올뉴스탁론에서 투자자들 누구나 부담 없이 스탁론을 경험할 수 있도록 연 4%대 업계 최저금리로 이용 가능한 증권 연계신용 상품을 출시했다. 주식매입은 물론 증권사 미수/신용 대환 모두 가능하며 신용등급 차등 없이 자기 자본 포함 최대 4배까지 활용할 수 있다.

이와 함께 DSR 한도 때문에 기존 스탁론 활용이 어려웠던 투자자들을 위한 DSR 무관 상품도 취급 중이다. 그리고 대체거래소(NXT)를 이용 중인 투자자들도 활용이 가능하다.

올뉴스탁론에 대해 자세히 알고 싶은 투자자는 고객상담센터(☎1599-8666)로 연락하면 대출 여부와 무관하게 언제든 전문상담원과 편리하게 상담할 수 있다.

○ 연 4%대 업계 최저금리 상품 출시!

○ 보유하고 있는 대출액이나 소득 무관하게! (DSR 무관)

○ 최대 4배 주식자금 활용 가능! (본인 자금 포함)

○ 증권 신용/미수 당일 즉시 대환 가능!

○ 대체거래소(NXT) 거래 가능

○ 기존 증권사 신용, 스탁론으로 매수가 어려웠던 종목도 OK!

* 올뉴스탁론 고객상담센터 : 1599-8666

바로가기 : https://allnewstockloan.co.kr?agency=HTS

엘앤씨바이오 엘앤씨바이오 290650 | 코스닥 증권정보 현재가 50,800 전일대비 1,950 등락률 +3.99% 거래량 197,370 전일가 48,850 2025.10.20 10:49 기준 관련기사 4배 레버리지를 연 4%대 저금리로…신용·미수 대환도 당일 OK[특징주]엘앤씨바이오, 거침없는 스킨부스터 해외 진출…2교대에 시설 확장까지"오늘이 가장 싸다" 보름 만에 120% 급등…돌풍 예고한 엘앤씨바이오[이주의 관.종] 전 종목 시세 보기 close , 세아메카닉스 세아메카닉스 396300 | 코스닥 증권정보 현재가 3,500 전일대비 145 등락률 +4.32% 거래량 1,066,984 전일가 3,355 2025.10.20 10:49 기준 관련기사 대형주 '꿈틀'에 협력사 '펄쩍'…수주 잭폿 주인공 따로 있네[클릭 e종목]"세아메카닉스, 2025년 매출 고성장기 진입"세아베스틸·세아창원특수강, '스웨덴 환경성적표지' 인증 획득 전 종목 시세 보기 close , 동방선기 동방선기 099410 | 코스닥 증권정보 현재가 5,360 전일대비 80 등락률 -1.47% 거래량 408,885 전일가 5,440 2025.10.20 10:49 기준 관련기사 흑자 전환에 성공한 중소형 증권사들...실적 뛰니 주가도 ‘꿈틀’[클릭 e종목]"동방선기, 저평가된 조선기자재 업체"[특징주]'조선 수주 호황' 동방선기, 7.30%↑ 전 종목 시세 보기 close , 고영 고영 098460 | 코스닥 증권정보 현재가 16,640 전일대비 680 등락률 +4.26% 거래량 1,177,940 전일가 15,960 2025.10.20 10:49 기준 관련기사 연 4%대 최저금리로 추가 투자금은 물론 신용미수대환까지대주주 논란 잠재우고 상승 모멘텀에 힘 보탠다[실전재테크]AI·노동환경 변화가 띄운 로봇株, 선택과 집중 어디에 전 종목 시세 보기 close , 코오롱모빌리티그룹 코오롱모빌리티그룹 450140 | 코스피 증권정보 현재가 10,010 전일대비 1,160 등락률 -10.38% 거래량 1,467,450 전일가 11,170 2025.10.20 10:49 기준 관련기사 [특징주]하루만에 거래 재개된 코오롱모빌리티그룹, 8%대 약세[특징주]자진 상폐 앞둔 코오롱모빌리티그룹, 20%대↑추가 투자금, 신용미수대환을 연 4%대 최저금리로...NXT 이용자도 활용 가능 전 종목 시세 보기 close

