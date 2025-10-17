본문 바로가기
"해상 불법 밀항·밀입국 원천 차단한다"

호남취재본부 심진석기자

입력2025.10.17 14:17

서해해경, 국경범죄 대응 향상 실전 훈련 돌입

16일 진행된 서해해경청 주관 해상 밀입국 상황 대응 훈련 현장. 서해해경청 제공

16일 진행된 서해해경청 주관 해상 밀입국 상황 대응 훈련 현장. 서해해경청 제공

서해지방해양경찰청은 지난 16일 전남 신안군 압해도 인근 해상에서 밀항·밀입국·무사증 등 해상 국경 범죄에 선제적으로 대응하기 위한 '해상 밀입국 상황 대응 훈련'을 실시했다.


이번 실제 기동(FTX) 훈련은 육군 제31사단 사자여단과 함께 했으며 ▲밀입국 의심 선박에 대한 검문 검색 절차 등 대응 능력 강화 ▲軍 등 유관기관과의 협력체계 강화 등 해상 국경 범죄를 예방 및 차단하기 위해 실전처럼 진행했다.

서해해경청에 따르면 최근 5년('2020년~'2024년)간 관내 경제사범 밀항 시도와 제주 무사증 입국 외국인 무단이탈 등 총 11건이 발생했다.


특히, 과거에 비해 해상 국경 범죄 수법이 다양해지고 SNS 등을 통해 이들을 운반·알선하는 전문 조직 및 브로커가 검거되는 등 점차 지능적이고 조직화되고 있는 실정이다.


서해해경청 관계자는 "꾸준히 증가하는 해상 국경 범죄 차단을 위해 국민들의 관심과 신고가 중요하다"며 "밀항·밀입국 관련 범죄나 의심 선박 발견 시 가까운 해양경찰서로 신고해 줄 것을 당부드린다"고 말했다.




호남취재본부 심진석 기자 mourn@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

