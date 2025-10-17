본문 바로가기
강북구, 23일 구청 광장서 '일자리박람회'

김민진기자

입력2025.10.17 10:29

현장면접·컨설팅 등 취업 지원

서울 강북구(구청장 이순희)가 이달 23일 오후 2~5시 강북구청 광장에서 ‘2025 강북구 일자리박람회’를 개최한다.


이번 박람회는 구직자에게 실질적인 취업 기회를 제공하고 기업에는 맞춤형 인재를 연결하기 위해 마련됐다. 약 40여 개 기업이 참여하며, 이 중 ㈜로보로보, 타다, 고메스퀘어 수유점, ㈜코웨이 등 20여 개 기업은 현장 면접을 통해 직접 채용을 진행한다. 나머지 기업은 홍보 상담관을 운영하며 기업 정보와 채용 조건을 안내한다.

강북구 제공.

강북구 제공.

행사에는 강북구 일자리플러스센터, 청년일자리센터, 강북여성인력개발센터, 서울특별시 여성능력개발원, 강북50플러스센터, 청년취업사관학교 등 유관기관이 함께 참여해 취업 상담, 일자리 정보 제공, 맞춤형 컨설팅을 진행한다.

현장에서는 이력서 사진촬영, 면접용 헤어·메이크업, 퍼스널컬러 진단, 지문적성검사, ‘나만의 향수 만들기’ 등 다양한 체험 프로그램이 운영되며, 이력서 작성 지원 서비스도 제공해 구직자의 실전 준비를 돕는다.


같은 날 오후 2시부터 구청 4층 대강당에서는 쿠팡플레이 대학전쟁 프로그램 진행자로 알려진 황인성 아나운서가 ‘취업을 사로잡는 말하기 기법’을 주제로 취업특강을 진행한다. 강의에서는 신뢰감 있는 목소리 훈련법, 핵심 문장 구성법 등 면접 현장에서 활용할 수 있는 실전 노하우를 소개한다.


이번 박람회는 구직자뿐 아니라 청년, 경력단절여성, 중장년 등 취업 정보를 원하는 모든 구민에게 개방되며, 사전 신청 없이 현장 접수로 참여 가능하다.

이순희 강북구청장은 “이번 박람회가 구직자에게는 새로운 기회의 장이 되고, 기업에는 필요한 인재를 만날 수 있는 소통의 창구가 되기를 바란다”며 “앞으로도 구민의 체감도를 높이는 실질적인 일자리 정책을 지속해서 추진하겠다”고 말했다.





김민진 기자 enter@asiae.co.kr
