본문 바로가기
Dim영역
전국
여성포럼
지식포켓
AK라디오

영남

부산 기관장 13명 모인 곳은?… 국립부경대, '부산을 말하다' 개최

영남취재본부 김용우기자

입력2025.10.17 10:06

시계아이콘00분 28초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

기장물산서 지·산·학·연 기관장 참석

지, 산, 학, 연을 망라한 부산지역 기관장들이 모여 부산을 진단하기로 했다.


국립부경대학교(총장 배상훈)는 지난 15일 오후 기장군 기장물산에서 부산 지역 기관장 등이 참석한 가운데 '부산을 말하다' 행사를 개최했다.

제5회 와이셔츠 브라운백 미팅이라는 부제로 열린 이 행사에 부산 지·산·학·연 기관장 13명이 참석해 부산의 수산·해양 분야 현안과 발전 방향을 논의했다.

부산 기관장 13명 모인 곳은?… 국립부경대, '부산을 말하다' 개최
AD
원본보기 아이콘
부산 기관장 13명 모인 곳은?… 국립부경대, '부산을 말하다' 개최 원본보기 아이콘

행사 참석자들은 이날 지역 대표 수산물 기업인 기장물산을 방문해 시찰하며 해양 바이오 분야 연구 개발을 위한 기업-대학 상생 방안을 논의했다. 또 지역 대표 수산물의 상품 브랜딩 및 국내외 위상 확대 방안 등을 모색했다.


이날 배상훈 총장과 부산시 서종우 정책기획보좌관, 김종덕 한국수산자원공단 이사장, 배정철 한국조선해양기자재연구원 원장, 조정희 한국해양수산개발원 원장, 김민수 기장물산㈜ 대표, 김형균 부산테크노파크 원장, 서종군 부산기술창업투자원 원장, 최임호 한국수산자원공단 본부장, 양재욱 부산백병원 원장, 이두현 ㈜에이디수산 대표, 채재익 인터오션 대표, 강다은 글로벌도시관광진흥기구 사무총장 등이 모였다.




영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"중국인 관광객, 한국서 운전 가능하게 한다"…조건부 허용 검토 "중국인 관광객, 한국서 운전 가능하게 한다"…조... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"尹 한남동 관저에 일본식 다다미방·히노키탕 설치" 공사업체 실토

우주 결혼식은 '미션 임파서블'?…톰 크루즈, 26세 연하 연인과 결별

"캄보디아 '범죄 배후' 의심 프린스그룹, 서울 도심서 사무실 운영"

추석때 사 입히고 끝나면 환불…"쿠팡이 한복 대여 숍이냐" 내부서도 부글부글

"대중들 개돼지라 금방 잊을 것" 韓 정부 난리에 캄보디아 모집책 '코웃음'

"투기 잡다가 무주택까지 잡네"…강북구 주담대, 마·성·광보다 줄었다

'비상진료체계' 20일 해제…의료대란, 1년8개월 만에 공식 종료

새로운 이슈 보기