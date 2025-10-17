한솔교육 ‘한솔 노피곰’, 전국투어 사업설명회 개최

한솔교육(대표 변두성)의 6~10세 전문 공부방·학원 브랜드 '한솔 노피곰'이 오는 10월 24일부터 11월 12일까지 예비 공부방·학원 창업자를 대상으로 전국 5개 권역에서 전국투어 사업설명회를 개최한다.

설명회는 10월 24일 경기남부(수원 노보텔 엠배서더 호텔)를 시작으로 28일 대전·충청(대전엑스포 컨벤션센터), 29일 대구·경상(대구 인터불고 호텔), 30일 부산경남(부산역 라마다 호텔)에서 차례로 개최된다. 마지막으로 11월 12일 경기·수도권(김포 롯데시티 호텔)에서 일정을 마무리하며, 모든 행사는 오전 10시 30분부터 진행된다.

설명회에서는 ▲노피곰의 브랜드 철학 ▲최신 교육 과정을 반영한 차별화된 프로그램 구성 ▲체계적인 원장 교육 시스템 ▲수익 구조 ▲ 본사·지사의 지원 혜택 ▲운영 사례 등이 소개될 예정이다.

참석자 전원에게는 스타벅스 아메리카노 기프티콘이 증정되며, 현장 추첨을 통해 3명에게는 5만 원권 백화점 상품권이 제공된다. 또한 당일 가맹 계약자에게는 별도의 특전이 부여된다. 이와 함께 현재 한정 프로모션으로 인테리어 용품 지원, 가맹비 12개월 무이자 할부, 브랜드 전환 시 총 165만 원 지원 등 다양한 혜택이 마련돼 있어 가맹 초기 부담을 크게 줄일 수 있다.

한솔 노피곰은 한솔교육의 40여 년 교육 노하우를 기반으로 개발된 6~10세 대상 전문 공부방·학원 브랜드다. 6~10세 아동 발달 특성에 맞춘 체계적인 문해력·수해력·사고력 프로그램을 기반으로 기초 학습 역량과 자기주도학습 능력을 동시에 길러주는 교육 모델을 제시한다.

특히 특허받은 한글 교구와 소리 중심 파닉스 한글 학습법으로 쉽고 빠르게 한글을 익히도록 돕고, 16단계로 세분화된 '레벨읽기/독해' 과정을 통해 '긴글떼기'까지 완성하는 것이 주요 차별점이다.

한솔 노피곰은 ▲전문 원장 교육 ▲초도물품 지원 ▲홍보 지원 ▲운영 컨설팅 등 종합적인 가맹 지원 시스템을 통해 안정적인 운영 환경을 구축하고 있다. 지난 3월 론칭 이후 반년 만에 가맹 교실 100호점을 돌파하며 빠른 성장세를 기록했고, 지난 7월에는 '대한민국 교육 브랜드 대상'을 수상하며 업계 내 경쟁력을 입증했다.

한솔교육 관계자는 "이번 설명회는 단기간 빠르게 성장한 한솔 노피곰의 가능성을 직접 확인할 수 있는 자리"라며 "겨울방학 성수기를 앞두고 공부방·학원 창업을 계획 중이라면 론칭 이후 최대 규모의 혜택이 더해진 이번 설명회가 의미 있는 기회가 될 것"이라고 말했다.

사업설명회 참가 신청은 한솔 노피곰 공식 홈페이지에서 가능하다.





