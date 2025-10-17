이상일 용인시장 "상점가 세일페스타 적극 지원할 것"

상인들과 '찾아가는 차담회' 개최

이상일 경기도 용인시장은 16일 오후 기흥구 구성로의 '버드79' 카페에서 '찾아가는 차(茶)담회'를 열고 지역 상인들과 상권 활성화 방안을 논의했다.

이상일 용인시장(왼쪽)이 16일 기흥구 구성로의 한 카페에서 지역 상인들과 상권활성화 방안을 논의하고 있다. 용인시 제공

이번 차담회는 지난달 수지구·처인구에 이어 세 번째로 열린 행사로, 상권 현안을 듣고 실질적인 지원 방안을 모색하기 위해 마련됐다.

모임에는 구갈상점가, 어정가구단지상점가, BOCA·보정중심·구성언남 골목형상점가 회장단과 용인시소상공인연합회 기흥지부 관계자 등이 15명이 참석했다.

상인들은 이 자리에서 ▲상가 지역 불법주정차 단속 유예 기간 연장 ▲관광지도 형식의 '지역 상점가 안내 책자' 발간 ▲소상공인연합회 회원 확대 등을 제안했다.

특히 시민들의 관심을 높이고 소비를 촉진하기 위해 용인시 전통시장·상점가·골목형상점가 19곳이 참여하는 '용인 세일 페스타(가칭)'를 열자는 제안도 나왔다.

이 시장은 "상점가가 자발적으로 함께 힘을 모아 시민을 위한 세일 페스타를 연다면 매우 좋은 아이디어라고 생각한다"며 "시에서도 홍보 등 지원할 수 있는 부분은 적극적으로 돕겠다"고 말했다.

시는 지역 상권의 활성화를 위해 다양한 지원 정책을 추진하고 있다. 전통시장 2곳, 상점가 2곳, 골목형상점가 15곳 등 총 19개 상권을 지정해 관리·운영하고 있다.

시는 이들 상권을 대상으로 다양한 지원 사업을 펼치고 있다. 지난해 ▲보카 골목형상점가 소비 촉진 행사 ▲어정가구단지 스탬프 투어 조아용 행사 등을 지원한 데 이어, 올해는 ▲보카 커피 페스타(6월) ▲둔전 골목형상점가 축제(9월) ▲보정중심 축제(10월 예정) 등 상권별 특색을 살린 행사를 추진해 왔다.

이와 함께 ▲용인중앙시장 복합편의시설 건립 ▲구갈상점가 공영주차장 조성 ▲보정동카페거리 관광테마골목 조성 등 인프라 개선 사업도 병행하고 있다.

개별 소상공인을 대상으로도 지역화폐 발행지원, 대출 서비스, 환경개선 지원, 디자인 컨설팅, 온라인 플랫폼 비용 지원 등 다양한 맞춤형 지원을 실시하고 있다.

시는 특히 지역 상권 활성화를 위한 종합지원 거점인 '용인시 상권활성화센터'를 내년 출범할 예정이다. 센터는 상권별 발전 전략을 수립하고 지역 특성에 맞는 지원사업을 총괄하는 역할을 맡는다. 센터에는 상권 관리와 홍보, 교육 등 현장에서 필요로 하는 '시장 매니저' 역할을 수행할 인력도 배치해 상인들의 경영 부담을 덜고 현장 중심의 행정 지원을 강화할 방침이다.





정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr



