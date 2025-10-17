KB국민카드, 10월 문화가 있는 날은 'APEC' 경주에서

경주 문화시설서 1만원 이상 결제

추첨 통해 2000명에게 1만원 지급

KB국민카드는 문화체육관광부 산하 지역문화진흥원과 함께 '문화가 있는 날' 국민 참여를 확대하고 지역문화 소비 활성화를 지원한다.

17일 KB국민카드는 오는 20일부터 다음 달 2일까지 '제33회 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의'가 열리는 경북 경주에서 고객에게 문화지원금을 주는 '10월 문화가 있는 날은 APEC 개최지 경주에서' 행사를 한다고 밝혔다.

행사 기간 경주 영화관, 공연장, 전시장 등 300여개 문화시설에서 KB국민카드로 1만원 이상 결제한 고객 중 2000명을 추첨해 1만원 캐시백을 제공한다.

매달 마지막 수요일과 그주에 한정해 제공한 문화가 있는 날 혜택을 경주를 중심으로 확대 운영한다. 지역 문화시설 이용을 활성화하고 문화소비를 촉진하는 게 목적이다.

KB국민카드 관계자는 "국민들이 APEC 정상회의가 열리는 경주로 찾아와 문화를 즐기며 지역 매력을 새롭게 발견하길 기대한다"며 "행사가 지역 문화소비 확대뿐 아니라 지역 경제 활성화에도 힘이 되길 바란다"고 말했다.





문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr



