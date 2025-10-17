본문 바로가기
금융

KB국민카드, 10월 문화가 있는 날은 'APEC' 경주에서

문채석기자

입력2025.10.17 08:35

경주 문화시설서 1만원 이상 결제
추첨 통해 2000명에게 1만원 지급

KB국민카드는 문화체육관광부 산하 지역문화진흥원과 함께 '문화가 있는 날' 국민 참여를 확대하고 지역문화 소비 활성화를 지원한다.


17일 KB국민카드는 오는 20일부터 다음 달 2일까지 '제33회 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의'가 열리는 경북 경주에서 고객에게 문화지원금을 주는 '10월 문화가 있는 날은 APEC 개최지 경주에서' 행사를 한다고 밝혔다.

행사 기간 경주 영화관, 공연장, 전시장 등 300여개 문화시설에서 KB국민카드로 1만원 이상 결제한 고객 중 2000명을 추첨해 1만원 캐시백을 제공한다.


매달 마지막 수요일과 그주에 한정해 제공한 문화가 있는 날 혜택을 경주를 중심으로 확대 운영한다. 지역 문화시설 이용을 활성화하고 문화소비를 촉진하는 게 목적이다.


KB국민카드 관계자는 "국민들이 APEC 정상회의가 열리는 경주로 찾아와 문화를 즐기며 지역 매력을 새롭게 발견하길 기대한다"며 "행사가 지역 문화소비 확대뿐 아니라 지역 경제 활성화에도 힘이 되길 바란다"고 말했다.




문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr
