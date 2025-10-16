“가을, 명품의 향기로 물든다"…홍천군, 인삼·한우·사과축제 동시 개최

10월 30일~11월 2일 홍천 토리숲서

‘풍성한 가을잔치’ 열려

강원특별자치도 홍천군은 오는 30일부터 11월 2일까지 4일간 홍천 도시산림공원 토리숲 일원에서 '제23회 홍천 인삼·한우 명품축제'와 '제10회 홍천사과축제'를 동시에 개최한다고 16일 밝혔다.

올해는 두 축제가 한 장소에서 함께 열리며, 홍천의 명품 특산물과 다채로운 공연·체험·이벤트가 어우러진 풍성한 가을 축제의 장이 펼쳐질 예정이다. 홍천의 명품 특산물인 6년근 인삼, 늘푸름한우, 홍천사과를 중심으로 다양한 판매행사와 이벤트가 준비되어 있어 가을 여행지로서 홍천의 매력을 한껏 느낄 수 있을 전망이다.

축제 기간 동안 'MBC 정오의 희망곡 공개방송', '한민족 명품콘서트', '홍천강 가요제', '한마음콘서트' 등 볼거리 가득한 무대공연이 이어진다. 또한 만원의행복(잡뼈담기), 사과 길게 깎기, 인삼경매 등 흥미로운 참여형 무대 이벤트가 진행되며, 특히 사과 5kg 이상 구매 고객과 군복 착용 병사를 대상으로 하는 '덤덤이벤트'에서는 '사과 덤', '굿즈인형' 등 푸짐한 경품이 준비돼 방문객의 큰 호응이 기대된다.

또한, 한우 셀프식당과 인삼 판매장, 농·특산물 판매장, 향토음식점, 인삼튀김·인삼막걸리·한우꼬치, 사과핫도그, 사과타르트 등 다채로운 먹거리가 마련되며, 지역 농가와 상인이 직접 참여해 생산자와 소비자가 함께하는 직거래 축제의 장이 펼쳐진다. 특히 올해는 전년 대비 시식행사와 할인행사가 대폭 확대됐다.

홍천축산농협은 한우꼬치 시식량을 하루 두배 이상 늘렸고, 한우 셀프식당 이용 고객에게는 소시지를 무료로 제공한다. 강원인삼농협은 축제 기간 동안 인삼막걸리 시식회를 진행하며, 수삼 구매 고객에게 인삼 젤리와 캔디를 증정한다.

아울러, 수삼 5호(8t 한정) 50% 할인 및 한우 부위별 최대 50% 할인 행사로 실질적인 소비 혜택을 확대했다.

이와 함께, 늘푸름홍천한우 부위별 최대 50% 할인 및 올해 6년근 홍천인삼까지 최대 50% 할인(1~5호 30%, 5호 50%, 파삼제외) 행사로 실질적인 소비 혜택을 확대했다.

제23회 홍천인삼한우명품축제 포스터. 홍천군 제공

올해는 특히 토리숲 내 놀이터와 게이트볼장 주변을 활용한 가족형 체험존이 새롭게 조성된다. 향수 만들기, 인삼낚시, 도자기 토분 만들기, 문패 만들기 등 남녀노소 누구나 즐길 수 있는 무료 체험 부스가 운영된다.

10월 31일에는 홍천 꽃뫼공원 도로변 일원에서 '민관군 화합한마당 민속행사'가 부대행사로 열린다. 줄다리기, 민속놀이 등 홍천군 10개 읍·면과 유관기관이 함께 참여하는 지역민 중심의 참여형 축제로, 모두가 어우러지는 흥겨운 한마당이 될 예정이다.

이번 축제는 도보 방문객의 편의와 ESG경영 실천을 위해 '차 없는 축제'로 운영되며, 1시간 간격으로 운행되는 셔틀버스가 마련된다. 또한 안전심의를 통해 비상 동선을 확보하고, 의료지원 시스템을 강화하는 등 안전한 축제 운영에도 만전을 기했다.

(재)홍천문화재단 전명준 이사장은 "올해는 두 축제가 함께 열려 무료 체험 부스 운영과 시식 프로그램 확대로 방문객이 직접 체감할 수 있는 변화를 중점적으로 추진해 그 어느 때보다 풍성한 프로그램을 준비했다"라며 "가을 여행지 홍천에서 인삼·한우·사과의 진정한 명품 맛과 다양한 즐길거리를 마음껏 누리시길 바란다"라고 말했다.





홍천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



