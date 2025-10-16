본문 바로가기
무안군, 국민신문고 중단에 전자민원창구 긴급 개설

호남취재본부 정승현기자

입력2025.10.16 16:23

홈페이지서 간편 인증 후 이용 가능

무안군이 현재 중단된 국민신문고의 이용 어려움을 대응하기 위해 전자민원창구를 개설해 긴급 운영하고 있다.

전남 무안군은 국가정보자원관리원 화재로 인한 국민신문고 서비스 중단됨에 따라 군민 불편을 최소화하기 위해 자체 온라인 민원창구를 긴급 개설했다고 16일 밝혔다.


군은 지난 13일부터 '무안군 전자민원창구'를 운영 중이며, 군청 홈페이지 메인화면에서 간단한 본인 인증 절차를 거치면 누구나 이용할 수 있다.

이번 전자민원창구는 국민신문고가 정상화될 때까지 한시적으로 운영될 예정이며, 기존에 읍·면사무소나 군청을 직접 방문해야 했던 민원인들의 불편을 해소할 것으로 기대된다.


최영인 무안군 민원지적과장은 "국민신문고 서비스 중단으로 군민 불편이 발생하지 않도록 신속히 대체 창구를 마련했다"며 "신뢰받는 행정 구현을 위해 안정적이고 빠른 민원 서비스를 제공하겠다"고 밝혔다.




호남취재본부 정승현 기자 koei9046@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

