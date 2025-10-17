본문 바로가기
자라섬 수자인 리버페스타, '자라섬 재즈페스티벌'을 단지 앞마당 처럼 즐기다

최봉석기자

입력2025.10.17 10:00

- 조망권 우수단지 ‘히트상품’으로 떴다
- 북한강·자라섬 조망, 풍부한 커뮤니티 시설, 뛰어난 교통 접근성까지 갖춘 단지

자라섬 수자인 리버페스타, ‘자라섬 재즈페스티벌’을 단지 앞마당 처럼 즐기다
자연 속에서 문화와 여유를 동시에 누리는 주거 트렌드가 주목받는 가운데, 경기도 가평군 '자라섬 수자인 리버페스타'에서 내 집 앞마당처럼 재즈 페스티벌을 즐길 수 있다.


자라섬은 봄 꽃페스타, 여름 수변 콘서트, 가을 재즈페스티벌, 겨울 빛 축제 등 사계절 문화 행사가 펼쳐지는 국내 대표 관광지다. 특히 올해로 22회를 맞는 재즈페스티벌은 ▲세계적인 재즈 아티스트 공연 ▲다양한 재즈 장르 체험 ▲버스킹 및 부대행사 ▲지역 특산물 마켓 등 다양한 콘텐츠로 매년 수많은 방문객들의 발길을 사로잡는다.

'자라섬 수자인 리버페스타'는 이러한 축제 현장을 단지 바로 앞마당처럼 누릴 수 있는 워터프론트 입지를 자랑한다. 단지는 지상 최고 29층, 2개 동, 전용 84㎡~153㎡ 총 381세대로 조성되며, 한국토지신탁이 분양형 토지신탁으로 시행하고 비에스한양이 시공을 맡았다.


교통 환경도 뛰어나다. ITX 가평역이 도보 10분 거리에 위치해 서울 접근성이 우수하며, 수도권 광역급행철도(GTX-B) 연장 사업이 추진 중이어서 향후 프리미엄 효과가 기대된다.


입주민을 위한 다양한 커뮤니티 시설도 마련됐다. 골프연습장, 피트니스센터, 캠핑리스존, 펫케어룸 등 다채로운 시설을 제공하며, 가평초·중·고교가 가까워 안전한 통학 환경을 확보했다. 인근 학원가와 하나로마트, 가평군 법원·군청 등 생활 편의시설도 편리하게 이용 가능하다.

분양 관계자는 "가족 단위 방문객을 위해 피크닉세트를 준비했다"며, "자라섬 수자인 리버페스타는 자연과 문화가 일상이 되는 주거지를 지향한다"고 설명했다.


견본주택은 가평군 가평읍 달전리 농협하나로마트 인근에 위치하며, 이벤트 관련 자세한 사항은 견본주택을 통해 확인할 수 있다.





최봉석 기자 mail00@asiae.co.kr
