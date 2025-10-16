분양가가 상한제 적용 오룡2지구 지엔하임, 주택전시관 17일 오픈 예정

㈜문장건설이 오는 17일, 전남 무안군 오룡2지구 37·38블록에서 총 793세대 규모로 '오룡2지구 지엔하임'의 주택전시관을 열고 본격 분양 일정에 돌입한다. 이번 공급은 20년간 이어온 남악신도시 개발의 사실상 마지막 퍼즐이자, 오룡택지지구 마지막 공동주택용지에 들어서는 신축 아파트라는 점에서 실수요자와 투자자 모두의 관심이 집중되고 있다.

실제 분양을 앞두고 지난 9월 25일 열렸던 사업설명회가 성황을 이뤘던 만큼 오픈에 대한 기대감도 높은 상황이다. 목포 인근 대형 컨벤션홀에서 열린 사업설명회 행사에는 약 500석 규모 좌석이 일찌감치 가득 찼고, 입석 인원까지 더해 1천명에 가까운 방문객이 몰렸기 때문이다.

지역 수요자와 투자자들의 높은 관심을 입증한 만큼, 주택전시관에도 많은 발길이 이어질 것으로 기대되는 '오룡2지구 지엔하임'은 남악신도시 개발 20년 대장정의 마지막 퍼즐이자, 오룡택지지구 마지막 아파트(공동주택) 공급 단지로 희소가치도 갖추고 있다. 단지는 총 793세대 규모로 전 세대가 선호도 높은 전용 84㎡ 중심으로 설계됐으며, 일부 세대에서는 영산강, 남창천 영구 리버뷰 프리미엄을 누릴 수 있다.

분양 일정은 10월 27일(월) 특별공급, 28일(화) 1순위, 29일(수) 2순위 청약 접수를 진행하고, 당첨자 발표는 11월 4일(화) 37블록, 5일(수) 38블록 당첨자를 발표한다. 블록별로 당첨자 발표일이 달라 청약통장 하나로 각각 중복 청약이 가능해 당첨 기회를 높일 수 있다. 이후 11월 17일(월)부터 19일까지 정당계약이 진행될 예정이다.

분양 관계자는 "오룡2지구 지엔하임은 합리적인 분양가 상한제 혜택과 함께 규제 강화 이전 마지막으로 공급되는 희소 단지라는 점에서 의미가 크다"면서 "실수요자에게는 안정적인 내 집 마련의 기회이자, 투자자에게는 미래가치를 확보할 수 있는 전략적 선택지가 될 수 있는 만큼 청약 및 계약에서도 많은 관심이 쏟아질 것 같다"고 말했다.

오룡2지구 지엔하임은 분양가 역시 상한제가 적용돼 합리적인 가격경쟁력을 갖출 예정이다. 최근 기본형 건축비와 인건비 인상으로 인해 일정 수준의 분양가 상승은 불가피하지만, 정부가 '로또 분양' 논란을 줄이기 위해 제도를 손질하기 전 현 체제에서 공급되는 사실상 마지막 분양가 상한제 아파트라는 점에서 안정성과 미래가치를 동시에 확보할 수 있다.

여기에 특화된 조경과 커뮤니티 설계가 더해져 입주민의 생활 만족도를 극대화할 예정이다. 산책로·광장·문화공간 등이 어우러진 복합 커뮤니티 인프라가 구현돼 단순한 주거 공간을 넘어 품격 있는 라이프스타일을 제시한다.

무엇보다 '오룡2지구 지엔하임'은 전국 1만 2천여세대 공급 실적을 보유한 ㈜문장건설이 창립 25주년을 맞아 선보이는 단지다. 문장건설은 창립 이래 '실질 부채 0%, 어음 발행 0%, 미분양 0%'라는 3무(無) 원칙을 철저히 지켜왔으며, 그 결과 5년 연속 NICE 신용평가 A등급을 유지하며 재무 건전성과 안정성을 동시에 입증했다.

또한 2025 한경 주거문화대상 고객만족부문 대상, 주택건설의 날 대통령 표창(2015년) 등 굵직한 수상 실적을 통해 브랜드 신뢰도를 한층 끌어올렸다. 이같은 수상 경력은 지엔하임이 단순한 아파트 브랜드를 넘어, 프리미엄 주거문화의 상징으로 확실히 자리매김했음을 보여준다.

교육 여건도 돋보인다. 단지 앞에는 사랑유치원과 사랑초(가칭)가 들어설 예정으로 도보 5분 내 안전한 통학이 가능하다. 여기에 대한민국 대표 교육 브랜드 종로엠스쿨의 입점이 계획돼 있으며, 입주민 자녀에게는 1년 수강료 무상지원 및 추가 1년 30% 수강료 할인 혜택 등이 제공될 예정이다. 학부모 입장에서는 사교육비 절감과 함께 수준 높은 교육 환경을 누릴 수 있는 특별한 가치가 기대된다.

생활 편의와 교통 인프라도 뛰어나다. 남창대교를 통해 롯데마트·롯데아울렛 등 대형 상업시설을 편리하게 이용할 수 있으며, 전남도청·교육청·법원·경찰청 등 행정타운도 인접해 있다. KTX·SRT 목포역과 목포종합버스터미널, 서해안·남해안고속도로 등 사통팔달 광역 교통망도 가까워 직주근접은 물론 광역 접근성까지 확보했다. 더불어 호남고속철 2단계(예정), 남해선 복선전철(예정) 등 광역 교통 인프라 확충이 이어질 예정으로 미래가치가 높다.

한편, 이번 주택전시관 오픈과 동시에 진행되는 각종 이벤트 행사에도 많은 관심이 쏠릴 것으로 전망된다. 주택전시관 오픈 3일간 풍성한 경품과 다양한 이벤트도 진행된다. 매일 오전 11시와 오후 3시, 두 차례 진행되는 경품 추첨에서는 LG스타일러, 삼성 65인치 TV, LG 스탠바이미 등 푸짐한 상품이 준비돼 기대감을 더한다. 푸드트럭에서 다양한 먹거리도 제공되며, 내방객 전원에게 라면도 증정한다. 현장 분위기를 더욱 뜨겁게 달굴 이번 오픈 이벤트는 지역 내 높은 관심을 모을 전망이다.

주택전시관은 전남 무안군 삼향읍 남악리 일원에 마련된다.





정진 기자 peng1@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>