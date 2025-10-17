멕시카나치킨, 신제품 ‘와삭칸’…‘와삭함’으로 치킨의 트렌드를 만들다

'숨길 수 없는 와삭함'이라는 컨셉으로 지난 9월 치킨 전문 프랜차이즈 멕시카나가 새롭게 선보인 신제품 '와삭칸'이 소비자들의 큰 호응과 함께 '치필링'에 이은 또 한 번의 메가히트를 일으키며 높은 판매 신장률을 유지하면서 업계에 이목이 집중되고 있다.

멕시카나치킨의 신제품 '와삭칸'은 지금까지 다른 제품에서는 느껴볼 수 없었던 한 층 강화된 바삭한 식감과 겉과 속이 고루 매콤한 맛의 조화로 누구나 부담 없이 제품 고유의 독특한 바삭함과 매콤함을 즐길 수 있다는 점이 특징이다. 신제품 '와삭칸'은 제품 특유의 식감을 구현을 위하여 제품에 최적화된 파우더와 염지액을 별도로 개발 및 사용하였으며, 최근 소비 트렌드와 고객의 니즈를 심도있게 분석하여 여러 차례의 개선 과정을 거치는 등 장기간의 노력 끝에 출시한 제품이라고 업체 관계자는 설명했다.

멕시카나 치킨은 신제품 '와삭칸'을 통하여 제품 카테고리 확장 및 차별화 전략으로 브랜드 경쟁력을 강화해 나아가는 한편, 이를 통하여 브랜드 선호 고객층의 폭을 더욱 확대해 나아갈 방침이라고 전했다. 이에 멕시카나는 '와삭칸'을 통한 소비자 직접 소통에 주력하기 위하여 고객 체험단 활동 전개를 비롯, 각종 프로모션과 이벤트 등 다양한 마케팅 활동에 총력을 기울이고 있다.

멕시카나 마케팅본부 김용억 본부장은 "저희 멕시카나치킨의 신제품 '와삭칸'은 다양함과 독특함을 추구하는 최근 소비 트렌드와 소비자의 니즈를 적극 반영하여, 오랜 연구와 개발 기간을 거쳐 출시하게 된 제품이다. '와삭칸'만이 가진 독특하고 색다른 매운맛과 한 층 차별화된 바삭한 식감을 통하여 고객 분들께서 제품의 매력에 충분히 매료되실 수 있을 것이라 자부한다. 앞으로도 멕시카나치킨과 신제품 '와삭칸'에 고객 여러분들의 변함없는 관심과 성원 부탁드린다."라고 전했다.

한편, 멕시카나는 10월 한 달간 멕시카나치킨 앱을 통하여 '와삭칸'구매 시 4,500원 할인 혜택을 제공하는 프로모션을 진행하고 있다. 이번 프로모션은 오는 31일까지 전개되며, 멕시카나치킨 자사앱 회원이라면 '와삭칸' 구매 시 누구나 혜택을 제공받을 수 있다. 이용 방법은, 멕시카나앱에 접속하여 팝업이나 배너 등을 클릭하여 쿠폰을 다운로드한 후 '와삭칸' 제품구매 및 결제 시 해당 쿠폰을 사용하면 할인 혜택을 즉시 적용받을 수 있다.

멕시카나치킨 자사앱을 통하여 진행되는 이번 프로모션에 대한 자세한 사항은 홈페이지 등 멕시카나 공식 채널과 앱을 통하여 확인할 수 있다.





최봉석 기자 mail00@asiae.co.kr



