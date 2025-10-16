본문 바로가기
Dim영역
사회
여성포럼
지식포켓
AK라디오

지역

안산시, 평생비전센터 강사 24일까지 공개모집

정두환기자

입력2025.10.16 10:27

시계아이콘00분 20초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

직업기술·사회문화·신중년 등 93명 규모

경기도 안산시는 내년도 평생비전센터의 정규 교육과정을 운영할 외부 강사를 22일부터 24일까지 공개 모집한다고 16일 밝혔다.

안산시, 평생비전센터 강사 24일까지 공개모집
AD
원본보기 아이콘

시는 시민의 다양한 평생학습을 지원하고 공정한 우수 강사 채용을 위해 매년 공모를 통해 교육 강사를 선발하고 있다.


공개모집에서는 총 93명의 강사를 모집한다. 모집 분야는 ▲직업기술(조리) ▲직업기술(미용·패션·생활) ▲직업기초 ▲사회문화 ▲5060신중년 등 총 93개 과목이다.

지원 희망자는 단원구 고잔로 28 소재 평생비전센터 사무실로 방문해 신청 서류를 제출하면 된다. 우편 및 대리 접수는 불가하다.


시는 지원자를 대상으로 서류전형, 면접 등을 거쳐 다음 달 27일 합격자를 발표한다.


자세한 사항은 안산시청 누리집 '고시공고'나 안산시 평생비전센터 누리집의 '공지사항'을 참조하면 된다.




정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

[단독] "평균 연봉 1억이지만 못 버텨요" 금감원 3040 퇴직자 2배 '껑충' [단독] "평균 연봉 1억이지만 못 버텨요" 금감원 3... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"그때 민주당 재집권 보고서 '부동산대책 답안지'였다"…보유세 확 올리나

무개념 캠핑? 양양 전기차 충전소에 텐트 치고 반려견 산책까지

취미 즐기다 '인생역전'…500년 전 英 튜더왕가 목걸이 가치는 얼마길래

"이게 진짜 만원?"…지역축제 '닭강정' 바가지 논란

"테이블에 기저귀 버리고 갔다"… 젊은 부부에 분노한 고기집 사장

"설마 내 일본여행 때도? 취소해야 하나" 공포…잇따른 강진, 심상치 않다

출근길 '먹통'된 유튜브·유튜브 뮤직…글로벌서 오류 발생

새로운 이슈 보기