"테이블에 기저귀 버리고 갔다"… 젊은 부부에 분노한 고기집 사장

박지수인턴기자

입력2025.10.16 08:30

테이블에 아이 간식 버려지고
"쓰레기는 괜찮지만 기저귀까지..."

제보자가 공유한 사진. 아프니까 사장이다 캡처

손님이 고깃집에서 식사한 후 각종 쓰레기는 물론 아이의 똥기저귀까지 버리고 갔다는 사연이 전해지면서 공분을 사고 있다.


지난 12일 자영업자 커뮤니티 '아프니까 사장이다'에는 경기도 고양시에서 고깃집을 운영하고 있는 제보자의 사연이 전해졌다. 제보자는 신도시에서 가게를 운영하다 보니 아이를 동반한 손님들이 많이 있고, 유모차를 가지고 들어오는 손님들도 많다고 전하면서 운을 띄웠다.

제보자는 "본인들 식사하면서 간식 준다고 사 와서 먹이는 것도, 아이들 입 닦고 쓰레기를 어느 정도 두고 가는 것도 이해한다"고 전했다. 다만 "이번 것은 온갖 쓰레기는 물론 기저귀까지 테이블에 올려놓고 갔다. 진짜 어처구니가 없다"라고 분개했다.


제보자가 공유한 사진을 살펴보면 테이블의 불판 옆에 아이가 먹은 간식으로 보이는 봉지들이 다수 어지럽게 버려져 있었다. 여기에 사용한 물티슈와 빈 음료 사이에는 아이의 것으로 보이는 기저귀까지 확인됐다.


제보자는 "직원들이 너무 힘들어한다. 젊은 부부들께서 자영업자를 너무 힘들게 하지 말아줬으면 좋겠다"라고 전했다.

사연을 접한 다른 자영업자들도 대부분 공감하는 반응을 보였다. "세면대에서 아기를 씻기는 것도 본 적 있다", "이러니 노키즈존이 생기는 것이다", "애 키우는 게 벼슬이냐"등의 반응이 주를 이뤘다.





박지수 인턴기자 parkjisu09@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

