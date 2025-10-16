한복 입으면 국립현대미술관 무료입장…21~26일 한복문화주간

문화체육관광부는 한국공예·디자인문화진흥원과 함께 오는 21~26일을 '2025 한복문화주간'으로 지정하고 전국에서 다양한 한복문화 행사를 진행한다고 16일 밝혔다.

올해로 8회를 맞이한 한복문화주간은 매년 10월21일 '한복의 날'을 중심으로 열리는 행사다. 올해는 '현대 한복판'을 주제로 한복의 전통미와 현대적 감각이 만나 새롭게 확장되는 오늘날 한복문화를 조명한다.

한복의 날인 21일에는 서울 종로구 의정부지 역사유적광장에서 한복 분야 유공자 시상식과 한복 패션쇼, 축하 공연 등 한복문화주간 기념행사를 개최한다. '일상유희'를 주제로 열리는 한복 패션쇼에는 김혜순한복, 차이킴, 서담화, 리우앤비우 단하, 오우르의 6개 한복 브랜드가 참여하며, 전통을 지켜온 선배들과 동시대적 감각으로 한복을 재해석한 후배들이 팀을 이뤄 패션쇼를 구성한다. 모델 스테파니 미초바, 피겨스케이팅 선수 차준환을 포함한 모델 36명이 무대에 올라 각기 다른 한복의 미를 선보일 예정이다. 이어 2021년 '스트리트 우먼 파이터'에서 우승한 댄스팀 '홀리뱅'이 한복을 입고 전통의 이미지와 현대적 감각을 아우른 공연을 펼친다.

올해 한복 분야 유공 수상자는 모두 6명이다. 한복문화공로상은 40년간 한국 복식사 연구와 교육에 헌신한 국립경국대 이은주 명예교수가, 올해의 한복인상은 3대째 광장시장에서 매장을 운영하며 한복을 계승하고 발전시킨 이향 디자이너가, 젊은 한복인상은 국내외 다양한 브랜드와 협업하며 창의적인 디자인으로 주목받은 신준영 디자이너가 받는다. 우수 공무원상은 부산시 한복문화창작소 활성화에 기여한 부산시 문화유산과 노혜원 정책팀장이, 한복문화교육 우수강사상은 초·중·고교 한복문화 교육에 기여한 한국복식공예연구소 이순학 대표가, 한복근무복 최대 도입기관상은 국립아시아문화전당이 수상한다.

전국 360여 거점에서 한복 패션쇼, 체험 행사, 토론회(포럼) 등 다양한 한복문화 행사가 열린다. 20~21일에는 국회의원회관 3층 로비에서 '찾아가는 한복상점 홍보관'을 운영한다. 올해 세종시(6월)와 코엑스(8월)에 이어 세 번째로 열리는 '한복상점'은 문체부가 한복을 일상화하고 한복과 소비자의 접점을 확대하기 위해 추진하는 핵심 사업이다. 이번 '찾아가는 한복상점 홍보관'은 '한복을 사랑하는 의원 모임'(공동대표 백혜련 의원, 이인선 의원)과 국회의원 113명, 문체부가 공동으로 주최한다. 10개 한복 브랜드가 참여해 100여 종의 전통·생활한복과 한복 근무복을 선보인다. '케이팝 데몬 헌터스'와 K팝 가수들을 연상하는 현대적인 한복을 전시해 한복의 새로운 매력을 전할 예정이다. 갓, 노리개 등 전통 소품 전시와 체험 공간도 마련해 국회를 찾은 방문객들에게 다채로운 즐길 거리를 제공한다. 임오경 의원이 대표 발의한 '한복문화산업 진흥법' 제정 서명운동도 병행한다.

이밖에 한복 착용자를 대상으로 롯데월드 50% 할인(10월21~31일), 서울 스카이 35% 할인(10월21~31일), 국립현대미술관(서울·덕수궁·과천·청주) 무료입장(10월21~26일), 국립국악원 토요명품공연 50% 할인(10월25일) 등 민간 문화시설과 국립 문화예술기관의 입장 할인 혜택이 마련된다.

22일 국립민속박물관에서는 '한복 생활'의 유네스코 인류무형문화유산 등재를 기원하는 학술 토론회(심포지엄)를 열어 한복 문화의 국제 위상을 높이고, 한복 생활 유네스코 등재 추진단의 발대식도 진행한다. 지역 각지에서는 한복창작소(경북 상주·전북 전주·강원 강릉·부산·전남 보성)를 중심으로 지역 문화 자원과 연계한 한복 체험 행사와 '한복 교환 장터', '한복 입고 플로깅' 등 공모를 통해 선정된 10개의 한복 기획 행사가 열린다.

2025 한복문화주간의 자세한 프로그램과 일정은 공식 누리집에서 확인할 수 있다.

최휘영 문화체육관광부 장관은 "우리 민족의 정체성과 지혜를 담고 있는 한복은 현대인의 일상에서 함께하는 생활문화이자 세계가 주목하는 K컬처의 대표 자산"이라며 "이번 한복문화주간을 통해 국민이 한복의 새로운 가치를 발견하고, 세계인이 한복 문화의 깊이를 함께 느낄 수 있기를 바란다"고 밝혔다.





박병희 기자 nut@asiae.co.kr



