◆실장급 승진
▲ 연구개발정책실장 김성수 ▲ 인공지능정책실장 김경만 ▲ 정보통신정책실장 이도규
박유진 기자 genie@asiae.co.kr
[인사] 과학기술정보통신부
2025년 10월 15일(수)
