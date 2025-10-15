본문 바로가기
美 재무장관 "한미 무역협상 마무리 단계…디테일 해결하고 있어"

나주석기자

입력2025.10.15 22:03

스콧 베선트 장관 CNBC 인터뷰
"디테일 해결하고 있어"

스콧 베선트 미국 재무부 장관은 15일(현지시간) 한국과의 무역 협상이 마무리 단계에 있다고 밝혔다. '디테일을 해결하고 있다'고 언급해 상당한 진척이 있음을 시사했다.


베선트 장관은 이날 CNBC방송 대담에서 현재 어떤 무역 협상에 가장 집중하고 있냐는 질문에 "내 생각에 우리는 한국과 마무리하려는 참이다"라고 밝혔다.

美 재무장관 "한미 무역협상 마무리 단계…디테일 해결하고 있어"
그는 한국의 대미 투자를 두고 이견이 있지 않냐는 질문에 "악마는 디테일에 있지만 우리는 디테일을 해결하고 있다"고 말했다.


한편 G20 재무장관회의 참석을 위해 구윤철 부총리 겸 기획재정부 장관은 이날 미국으로 향했다. 구 부총리는 방미 기간 중 베센트 재무장관과 회담할 것으로 알려졌다.




나주석 기자 gonggam@asiae.co.kr
