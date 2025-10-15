강원도교육청, ‘2025 창업체험교육 관리자 워크숍’ 운영

진로교육의 새로운 흐름

창업가정신으로 학교를 바꾸다

강원특별자치도교육청(교육감 신경호)은 15일부터 17일까지 2박 3일간 경북 청송군 소노벨 청송에서 '2025 창업체험교육 관리자 역량강화 워크숍'을 운영한다.

강원특별자치도교육청이 15일 경북 청송군 소노벨 청송에서 '2025 창업체험교육 관리자 역량강화 워크숍'을 운영하고 있다. 강원특별자치도교육청 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 워크숍은 급변하는 진로교육 환경 속에서 학교 관리자의 창업체험교육 리더십과 실행 역량을 강화하기 위해 마련되었으며, 도내 초·중·고 학교장 및 교감 21명이 참여한다.

주요 프로그램으로는 ▲학교 창업교육의 비전과 방향 특강 ▲초·중등-대학 연계 창업교육 사례 공유 ▲지역 창업기업 현장 탐방 ▲단위학교 창업교육 실행전략 분임 토의 등이 진행된다. 참가자들은 창업가정신을 학교 교육과정 속에 어떻게 녹여낼지 구체적인 실천 방안을 모색할 예정이다.

특히 이번 연수는 한국청년기업가정신재단, 국립강릉원주대학교, 영남대학교와 협력하여 운영되며, 지역 창업 생태계와 학교 교육이 연계되는 실질적 모델을 제시하는 것을 목표로 한다. 이번 워크숍에서 도출된 우수사례와 의견은 향후 '2026 창업교육 추진 계획' 수립 시 반영될 예정이다.

김성래 중등교육과장은 "학교 관리자들이 창업교육의 방향성을 함께 고민하고, 교사와 학생을 지원하는 실질적 리더로 성장할 수 있는 계기가 될 것"이라며 "강원교육이 창업가정신을 기반으로 학생들의 진로 역량을 키워가는 데 앞장서겠다"고 말했다.





춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>