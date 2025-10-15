본문 바로가기
Dim영역
전국
여성포럼
지식포켓
AK라디오

호남

신안군, '2025 섬 맨드라미 축제' 성료

호남취재본부 정승현기자

입력2025.10.15 17:17

시계아이콘00분 30초 소요
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

병풍도 12사도 순례길과 어우러진 낭만 선사

신안군 중도면 병풍도 일원에서 개최된 섬맨드라미 축제. 신안군 제공

신안군 중도면 병풍도 일원에서 개최된 섬맨드라미 축제. 신안군 제공

AD
원본보기 아이콘

전남 신안군이 지난달 27일부터 중도면 병풍도 일원에서 개최한 '2025 섬 맨드라미 축제'가 전국 각지 관광객의 방문 속에 성황리에 막을 내렸다.


15일 군에 따르면 '섬·바다·꽃 어울림 한마당'을 주제로 열린 이번 축제는 수도권은 물론 전국에서 찾아온 관람객들이 병풍도의 가을 정취를 만끽하며 높은 호응을 얻었다.

축제 기간 병풍도 맨드라미 정원은 붉은색·노란색·보랏빛 등 다채로운 색감으로 물들어 장관을 이뤘다. 특히 '한국의 산티아고'로 불리는 12사도 순례길과 병풍바위 1.3km 구간이 꽃과 어우러져 환상적인 경관을 연출했다.


군은 관람객 편의를 위해 셔틀버스를 운영하고 지도읍 지선개선착장~압해읍 송공항 구간 해상교통을 지원해 이동의 불편을 최소화했다.


군 관계자는 "청명한 가을 하늘 아래 병풍도를 수놓은 맨드라미꽃들이 방문객들의 마음에 따뜻한 추억으로 남았길 바란다"며 "앞으로도 자연과 예술이 조화를 이루는 신안만의 특색 있는 축제를 이어가겠다"고 말했다.

한편, 군은 이번 축제를 통해 지역경제 활성화는 물론 '꽃과 예술의 섬'이라는 브랜드 이미지를 강화하며 세계적인 꽃 축제로의 도약을 위한 기반을 다졌다.





호남취재본부 정승현 기자 koei9046@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

초강력 부동산 대책에 결국 터졌다…접속 폭주에 먹통 된 '국토부 홈페이지' 초강력 부동산 대책에 결국 터졌다…접속 폭주에 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

'부모님 장수' 위한다면"000에 모실게요"

박지성 부인이 낀 명품반지…"좀 이상한데?" 지인 말에 알아보니 '불량품'

이 차 절대 타지 마세요

새 아파트 샀는데 이게 웬일…스멀스멀 올라온 곰팡이 '하자 보수' 거부?

"대기업 안 다니는데도 부럽다" 연간 1억 넘게 버는 유튜버 4000명 돌파

삼성전자 주가 2배 뛰면 1억 받는다"3년 뒤라고요? 이직 못하겠네"

1년 동안 '55억 급등' 웃던 한남더힐도 결국엔…정부, 토허제 대상 확대

새로운 이슈 보기