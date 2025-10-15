화성시, 전곡항 지질탐방로 걷기 이벤트 18일 개최

경기도 화성시는 오는 18일 전곡항 지질탐방로 입구에서 '전곡항 지질탐방로 홍보 이벤트'를 개최한다.

화성시가 전곡항 일대 지질공원에 조성한 해안 지질탐방로 전경. 화성시 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 행사는 새로 조성된 전곡항 지질탐방로를 널리 알리고 관광객들이 지질공원의 가치를 보다 쉽게 이해할 수 있도록 마련됐다.

행사에서는 ▲지질탐방로 및 지질공원 홍보 부스 ▲지오파트너 홍보 부스 ▲스탬프 투어 및 룰렛 이벤트 ▲오프닝 및 상설 공연 등이 운영된다.

특히 스탬프 투어를 완주한 참가자에게는 룰렛 이벤트를 통해 서해랑케이블카 탑승권, 코리요 발매트, 파우치 등의 기념품을 제공한다.

김명숙 화성시 관광진흥과장은 "전곡항 지질탐방로는 화성의 아름다운 해안선과 독특한 지질 자원을 한눈에 감상할 수 있는 명소"라며 "시민과 관광객들이 지질의 가치를 즐겁게 배우고 화성의 자연을 느끼는 계기가 되길 바란다"고 말했다.





정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>