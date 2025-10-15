한성숙 중소벤처기업부 장관을 비롯한 소상공인들이 15일 서울 마포구 중소기업DMC타워에서 열린 '소상공인 회복 및 안전망 강화 열 번째 간담회'에 참석해 아홉개의 소상공인 현장에서 정취한 의견 씨앗을 심는 퍼포먼스를 펼치고 있다.
[포토] '소상공인 회복 및 안전망 강화'
2025년 10월 15일(수)
