주담대 변동금리 소폭 상승…9월 코픽스 0.03%P↑

이창환기자

입력2025.10.15 15:21

은행 ATM 자료사진

은행 ATM 자료사진

은행권 주택담보대출(주담대) 변동금리의 기준인 코픽스(COFIX·자금조달비용지수)가 소폭 올랐다.


15일 은행연합회에 따르면 지난달 신규 취급액 기준 코픽스는 8월(연 2.49%)보다 0.03%포인트(P) 높은 2.52%로 집계됐다. 작년 10월 이후 하락세가 이어지다 12개월 만에 올랐다.

하지만 잔액 기준 코픽스는 2.94%에서 2.89%로 0.05%P 하락했다.


코픽스는 국내 8개 은행이 조달한 자금의 가중평균금리로, 은행이 실제 취급한 예·적금, 은행채 등 수신상품의 금리 변동이 반영된다. 코픽스가 떨어지면 그만큼 은행이 적은 이자를 주고 돈을 확보할 수 있다는 뜻이고, 코픽스가 오르면 그 반대다.


신규 취급액 코픽스와 잔액 기준 코픽스는 정기예금, 정기적금, 상호부금, 주택부금, 양도성예금증서, 환매조건부채권매도, 표지어음매출, 금융채(후순위채 및 전환사채 제외) 수신상품의 금리 등을 바탕으로 산정된다.

2019년 6월 새로 도입된 '신(新)잔액기준 코픽스' 역시 2.54%에서 2.49%로 0.05%P 하락했다. 신 잔액 코픽스에는 기타 예수금과 차입금, 결제성 자금 등의 금리도 포함된다.


시중 은행들은 이르면 16일부터 신규 주택담보대출 변동금리에 이날 공개된 코픽스 금리를 반영할 예정이다.





이창환 기자 goldfish@asiae.co.kr
아시아경제

