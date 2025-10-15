본문 바로가기
양주시, 제1회 양주 한우 농축산물 축제 개최

이종구기자

입력2025.10.15 13:46

경기 양주시는 양주축산농협(조합장 이후광)과 공동으로 주최하고 경기도농수산진흥원 공모사업 지원으로 추진되는 '제1회 양주 한우 농축산물 축제'를 오는 25일부터 26일까지 이틀간 개최한다고 15일 밝혔다.

'제1회 양주 한우 농축산물 축제' 포스터. 양주시 제공

'제1회 양주 한우 농축산물 축제' 포스터. 양주시 제공

이번 축제는 양주 한우의 우수성을 널리 알리고 지역 농축산물의 판로 확대를 지원하기 위해 마련된 행사로, 시민과 농업인이 함께 즐길 수 있는 다채로운 프로그램이 준비됐다.


축제 기간 동안 ▲양주 지역 농축산물 판매 ▲양주 한우 및 축산물 할인판매 ▲숯불구이터 운영 ▲소비자 참여형 이벤트 ▲특설무대 축하공연 등 풍성한 볼거리와 먹거리, 즐길 거리가 마련되어 있다.

축제 장소는 양주축협 축산물판매장 부지(경기도 양주시 고덕로355번길 28-37)이며, 별도의 임시 주차장(양주시 광사동 699)이 운영된다. 방문객은 주차장에 차량을 주차한 후 셔틀버스를 이용해 축제장으로 이동할 수 있다.


축제 운영 관계자는 "이번 축제를 통해 양주 한우의 우수성과 지역 농축산물의 경쟁력을 널리 알리고, 시민과 농업인이 함께 어우러지는 상생의 장이 되기를 바란다"며, "방문객들이 즐길 수 있는 다양한 프로그램을 준비했으니 많은 관심과 참여를 부탁드린다"고 말했다.




양주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
