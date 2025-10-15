남양주시, 학교밖청소년 위한 특별한 수학여행 추진

경기 남양주시(시장 주광덕)는 15일부터 17일까지 2박 3일간 부산광역시 일원에서 학교 밖 청소년지원센터(이하 꿈드림)가 '꿈드림 특별한 수학여행'를 진행한다고 밝혔다.

주광덕 남양주시장이 15일 부산광역시 일원으로 '꿈드림 특별한 수학여행'을 떠나는 청소년들을 직접 배웅하며 기념촬영을 하고 있다. 남양주시 제공

이번 행사는 학교 밖 청소년들의 견문을 넓히고, 공동체 활동을 통한 또래관계 및 소속감 향상을 위해 계획됐다.

수학여행 참가한 23명의 청소년은 2박 3일에 걸쳐 △청소년 수련 활동 △부산 명소 탐방 △진로특강 및 팀 활동 등 다채로운 경험을 통해 유익한 시간을 보낸다.

주광덕 시장은 15일 오전 수학여행을 떠나는 청소년들을 직접 배웅하며 "남양주시는 청소년들이 다양한 체험을 통해 꿈을 키울 수 있도록 최선을 다하고 있으며, 앞으로도 청소년에 대한 지속적인 관심과 지원을 아끼지 않겠다"며 "안전하고 즐거운 2박 3일이 되기를 바란다"고 말했다.

행사에 참여한 한 청소년의 부모는 "시의 지속적인 지원 덕분에 아이들이 다양한 체험의 기회를 얻을 수 있어 부모로서 큰 힘이 된다"며 "이번 수학여행을 통해 아이들이 또래들과 소통하며 즐거운 경험을 하길 바란다"고 말했다.

한편, 남양주시 학교 밖 청소년지원센터는 청소년 자립 및 직장체험, 교육 및 문화체험 활동 등을 지원하고 있으며, 남양주시 학교 밖 청소년지원센터로 문의하면 자세한 안내를 받을 수 있다.





남양주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



